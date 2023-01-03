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【您不知道的鬼太郎】日本授權海外首站台北登場　必看驚嚇亮點、全球唯一神社參拜秘訣曝光

作者到4歲才開口說話，第一句話竟是貓咪大便！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/03 11:05
  「鬼太郎的100隻妖怪」海外第一站就選擇台北華山展。(圖：聯合數位文創提供)

  「鬼太郎的100隻妖怪」海外第一站就選擇台北華山展。(圖：聯合數位文創提供)

（台灣英文新聞／娛樂組　台北綜合報導）2022年適逢鬼太郎作者水木茂老師冥誕100週年，日本水木工作室特地選定台北做為「鬼太郎的100隻妖怪」海外首站，自即日起展至4月5日止，除夕休館，一起來看看有那些必看亮點吧！

《鬼太郎》作者

【您不知道的鬼太郎】日本授權海外首站台北登場　必看驚嚇亮點、全球唯一神社參拜秘訣曝光

本名武良茂，水木茂1922年3月8日大阪出生，4歲前都不會說話，開口說的第一句話為「貓咪大便」，21歲時因參加二次大戰時，染上瘧疾躺在病床上遭到轟炸失去左手，於2015年11月30日過世，享耆壽93歲。

武良家幫傭的老婆婆（鬼婆婆）很疼愛木木茂，說了許多妖怪及死後世界的神秘故事給他聽，因此對妖怪產生興趣，創作題材除了妖怪，還有戰爭、科幻、幽默等，代表作包含《鬼太郎》、《惡魔君》、《河童三平》。

鬼太郎如何誕生&超能力

一名懷有身孕母親死於不治之症被埋葬時肚裡的嬰兒就是鬼太郎，他在風雨交加的夜晚自己從墳墓下面爬出來，是妖怪世界中的名門「幽靈族」最後倖存者，個性慵懶隨和，不愛鬥爭，但很有正義感，遇到為非作歹的傢伙會挺身而出。

【您不知道的鬼太郎】日本授權海外首站台北登場　必看驚嚇亮點、全球唯一神社參拜秘訣曝光

能操控或破壞敵方的眼球老爹有時會跑進去他左眼，身上的衣服是用先人鬍子製成百年不破，體內有高壓電池成為超強武器，胃裡養一條蛇，超強胃液可以溶解任何東西，頭髮可以發射髮針或變超強天線感應到妖怪，手指可以發射手指槍，手臂跟手掌分離可以遠端操控。

超人氣眼球老爹

【您不知道的鬼太郎】日本授權海外首站台北登場　必看驚嚇亮點、全球唯一神社參拜秘訣曝光

鬼太郎父親死去的鬼魂寄存在眼珠上，對妖怪特性無所不知，有利作戰獲勝，身高9.9公分，體重33公克，興趣是在碗中泡澡，對於溫度很講究。此次展覽推出眼球老爹絨毛娃娃及造型包子！

展覽驚嚇點！

【您不知道的鬼太郎】日本授權海外首站台北登場　必看驚嚇亮點、全球唯一神社參拜秘訣曝光

一進展場，可以看到水木茂老師身影及當時工作室情形，耳邊也會傳來「當你來到這裡，可就很難回到原來的世界了喔！」，現場也會有化身鬼怪的工作人員和你不期而遇。

妖怪大迷宮長相奇特的釣瓶落、油赤子、傘妖等，接著進入以妖怪出沒環境為區分的「女妖怪の城」、「火炎洞窟」、「風雪洞窟」，被封印在燃燒洞穴內的炎之妖怪們怎麼亂舞？進入被冰雪封住的洞窟，每一步，都能感受到妖怪的存在，最後可搭乘妖怪汽車」及「妖怪大集合」拍照區。

展場設計理念

【您不知道的鬼太郎】日本授權海外首站台北登場　必看驚嚇亮點、全球唯一神社參拜秘訣曝光

水木工作室社長原口智裕提及，自古以來對日本人來說妖怪是人類不安時想像出來的存在，譬如面對黑暗、颱風、地震等狀況時，就會想是不是有妖怪在作祟，因此在設計展場時，更重視妖怪會出現的環境及氛圍營造，讓大家不論是看妖怪還是文字，都能感受到妖怪的存在，並了解這個妖怪為什麼會出現在這個環境，這也是對應到水木茂老師經常說的「品嘗妖怪」，意思指不單只用視覺，大家可以多利用其他感官刺激來激發對妖怪的想像，也因此現場燈光設計盡量放暗。

買到手軟

【您不知道的鬼太郎】日本授權海外首站台北登場　必看驚嚇亮點、全球唯一神社參拜秘訣曝光

特展除了有日本空運來台的鬼太郎授權商品，本次更推出不少台灣限定品項，包括眼球老爹九吋絨毛娃娃，另外還有40餘款限量商品，包括文具、生活用品、療癒小物等，都只期間限定在展覽商售區販售。

鬼太郎神社

【您不知道的鬼太郎】日本授權海外首站台北登場　必看驚嚇亮點、全球唯一神社參拜秘訣曝光

【您不知道的鬼太郎】日本授權海外首站台北登場　必看驚嚇亮點、全球唯一神社參拜秘訣曝光

全世界唯一一座鬼太郎神社也來了！除了參拜還可以求籤解惑，100種籤詩上還有各種不同鬼太郎主角群卡通圖樣，抽到大吉的人可得收在身邊好好珍惜，如果抽到凶也不用擔心，把籤詩綁上繪馬牆，讓鬼太郎和妖怪們用超強妖力幫你化解一切厄運。

鬼太郎、貓娘台灣見面會

【您不知道的鬼太郎】日本授權海外首站台北登場　必看驚嚇亮點、全球唯一神社參拜秘訣曝光

以上圖片由聯合數位文創提供

「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展

日期：2022/12/31(六)~2023/04/05(三) ※除夕當日休館
地點：華山1914文創園區 西1、西2館
官方網站：https://bit.ly/3CuCW5X
聯合數位文創
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更新時間 : 2023-01-03 12:15 GMT+08:00

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