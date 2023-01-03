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烏克蘭百萬人斷電受凍對俄國以牙還牙　台灣捐百萬美元購發電機送暖基輔

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/03 10:20
台灣於2022年12月簽備忘錄捐助百萬美元援購發電機助烏國民眾度過寒冬，首批發電機已運抵基輔。 （圖／ 中央社）

台灣於2022年12月簽備忘錄捐助百萬美元援購發電機助烏國民眾度過寒冬，首批發電機已運抵基輔。 （圖／ 中央社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）俄國久攻烏克蘭不下，以寒冬壓迫生存為戰爭策略，著力於破壞烏國能源基礎設施，致使數百萬人無電受凍，日前烏克蘭也原樣奉還，攻擊俄國邊境布良斯克州一處電力設施；台灣雪中送暖，援助的首批發電機已抵烏國首都基輔，約20台將供應關鍵基礎設施之用。

俄國於2022年２月24日對烏克蘭發動閃電戰，孰料遇上硬骨頭以致算盤落空，便打起借勢寒冬逼迫烏國就範的主意，自該年10月開始有系統的打擊烏國基礎能源設施，烏國境內大規模停電，數百萬民眾與軍人於嚴寒中頑強求生。

綜合外媒體報導，數月來烏國的軍民飽受寒冬無電、黑暗之苦，不得不群聚在火爐邊取暖求生。鄰近前線者斷電更是家常便飯，只得靠燃燒木材，配給燃料以及衣物禦寒。軍人也得在嚴酷冰寒的情況下保家衛國，承受失溫、凍傷的風險。

不甘處於下風，烏軍也對俄國還以顏色，據路透社報導，位於俄國邊境的布良斯克州（ Bryansk）的西南部一處電力設施，日前遭烏軍以無人機襲擊，導致斷電數小時。布良斯克州州長Alexander Bogomaz於Telegram上表示證實此事，並說明該區於受襲後約12小時完全恢復電力供應。

台灣苦烏克蘭所苦，自戰爭爆發後集全國之力，先後籌得650噸物資愛心物資、9.44億捐款協助烏克蘭，我國政府更於去年12月簽署援助烏克蘭首都基輔市採購發電設備的諒解備忘錄（MOU），由外交部捐助100萬美元，供採購緊急發電設備助基輔市民度過寒冬。

如今，首批發電機已經運抵基輔，烏克蘭選民之聲黨（Golos）黨魁盧狄克（Kira Rudik）2日向中央社表示，該批發電機將用於鍋爐室，約20台發電機供關鍵基礎設施所用。盧狄克強調，「我們來自世界各地的合作夥伴正竭力為烏克蘭取暖。我們非常感謝台灣一直以來的支持」。

烏克蘭百萬人斷電受凍對俄國以牙還牙　台灣捐百萬美元購發電機送暖基輔
約有20台由台灣援助購買的發電機將供烏克蘭關鍵基礎設施所用。 （圖／中央社）
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更新時間 : 2023-01-03 10:44 GMT+08:00

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