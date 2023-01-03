（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國新冠（COVID）疫情大爆發，為來年經濟前景投下變數，國際貨幣基金（International Monetary Fund，IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）警告，2023年全球恐有1/3經濟體陷入衰退。

綜合BBC、路透報導，喬治艾娃在1日播出的CBS節目Face the Nation上指出，今年會是艱難的一年，比去年更為難熬，因美國、歐盟、中國三大經濟體，經濟活動同步放緩。

「我們預期全球1/3經濟體會出現衰退。就算是沒進入衰退的國家，數億人也會感到身處衰退之境。」她說道。

其中，中國尤甚。IMF去年10月對中國2022年GDP的預估值為3.2%，約與全球相差無幾。當時，該機構還預測中國2023年可望能達到4.4%的成長率。然而，第四季北京放棄清零，迎來海嘯式疫情，IMF顯然趨於悲觀。

喬治艾娃表示，「中國2022年GDP可能會出現40年來首度劣於全球的窘況。」她補充道，未來數月，中國不會太好過，而這將對中國自身、區域乃至於全球經濟，帶來負面衝擊。

IMF有著190個會員國，協力穩定全球經濟。該組織的主要角色之一，便是作為經濟早期預警系統。總裁這般談話，不啻對全球人民敲響了警鐘。

BBC指出，從12月採購經理人指數（PMI）可見，中國製造業活動連續三個月萎縮，萎縮速度更是三年來最快。同月，100座城市的房價出現連續六個月下跌態勢。

就全球而言，高利率意味借貸成本墊高，企業恐不願擴大投資，政府也難償債。成長放緩，也將使投資人抽回資金，而窮國則將更難支付食糧與能源等重要進口產品的費用。在這等萎靡的情況下，弱國對強國的貨幣匯率勢將走跌，雪上加霜。

數十年來，亞太地區仰賴中國作為主要貿易夥伴以及經濟生命線，但隨著中國疫情控制的不確定性，亞洲經濟體，前路顛簸。

中國經濟前景不佳拖累全球？ IMF示警：2023恐有1/3經濟體陷入衰退