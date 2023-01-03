台灣桃園「黑人家族」幫派大哥: 郭信一遭人射6槍身亡　凶手追緝中

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）桃園市「黑人家族」幫派大哥綽號「黑人」的郭信一，昨(2日) 傍晚遭人持槍連續射擊，身中6槍，緊急送醫仍不治，警方已報請桃園地檢署偵辦，追緝凶手。

桃園市「黑人家族」大哥綽號「黑人」的郭信一，2日傍晚行經桃園區泰昌十街、吉昌街時，遭持槍連續射擊，送醫搶救仍不治，警方獲報後已展開追查，釐清相關案情。（民眾提供）中央社

桃園市警察局桃園分局對於相關案情只表示，獲報後立即組成專案小組追查，並通知鑑識人員至現場採證。

根據現場民眾表示，郭信一傍晚出門倒垃圾，在泰昌十街突然被人開槍，郭信一奮力逃離，但又接連被開了數槍，當場倒臥血泊中，行凶者已逃離現場。

消防員獲報到場時，郭信一已經失去生命跡象，緊急送醫仍傷重不治，警方隨後封鎖現場。

中央社引述知情人士指出，郭信一左右肩膀各中1槍、左右鎖骨各中1槍、右手掌1槍、左腹1槍，行凶者手法殘酷，不排除是尋仇，槍手在行凶後逃逸。

歹徒疑往新北市逃逸，三峽警方接獲通報後追查，發現疑似涉案車輛棄置在樹林與三峽交界處，已被燒毀，警方調閱周邊監視器釐清事發經過。

新北市政府警察局三峽分局2日晚間6時20分接獲桃園警分局通報，請求協助攔查一輛涉槍擊案並逃逸的車輛，經調閱影像確認這台車晚間6時4分經由鶯歌區中正一路、文化路口並往樹林方向逃逸。

三峽警分局立即派員協助追緝攔查，晚間7時50分發現這台車遭棄置在柑園街2段418巷內且遭燒毀，車內無人，警方派鑑識人員到場採證，三峽分局表示，將協助桃園警方全力追緝犯嫌到案。

綽號「黑人」的郭信一90年代出道，曾涉及觀音殺警案，負責提供槍枝，也曾涉足賭博、高利貸、砂石等案，2015年曾被捕入獄，出獄後退居幕後。桃園市在2019年發生血鷹幫車行挾持案，警方請郭信一出面勸降成功，9名人質因而獲救。

台灣桃園黑幫大哥郭信一遭人射6槍身亡 凶手追緝中

桃園市「黑人家族」大哥綽號「黑人」的郭信一，2日傍晚遭持槍連續射擊，傷重不治，歹徒疑往新北逃逸，三峽警方接獲通報後追查，發現疑似涉案車輛被燒毀，並棄置在樹林與三峽交界處，正全力協助追緝犯嫌到案。（翻攝照片）中央社