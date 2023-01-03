〈財經主筆室〉特斯拉、臉書Meta股價大跌　老闆個人風格反成股價慘跌原因？

2022年特斯拉及臉書Meta兩檔股票慘跌， 成為投資市場談論重點話題之一，看起來特斯拉及臉書Meta這幾 年的急起急落，似乎都與兩家企業老闆馬斯克及祖克柏有關？ 顯然股票投資除了得注意國際情勢、 企業財務狀況及獲利前景等等因素外， 企業老闆的個人魅力及處事風格也得留意！

根據統計，2022年底特斯拉股票收盤價格為每股123.18美 元，股票總市值為3,889億美元，去年一整年市值減少幅度高達 65.47%；臉書Meta的股票每股收盤價格120.34美元 ，股票市值剩3,198美元，全年市值減少幅度高達65.05% ，兩檔股票是2022年跌的最慘股票之一。

特斯拉去年因股價大幅下跌，市值蒸發超過65％， 讓特斯拉執行長馬斯克拱手讓出世界首富寶座。根據彭博社的統計， 去年底馬斯克的最新資產為1,370億美元， 資產規模已退居到全球富豪第二名的位置。

臉書Meta的祖克柏資產損失也相當嚴重，數據顯示， 他個人的財富在2021年 9 月中旬， 就在他宣布要進軍元宇宙之前，曾達到 1,400 億美元的歷史 高點，當時還名列全球富豪榜第 6 名，但僅一年多的時間， 他的財富也大幅下跌超過六成以上。彭博社統計， 祖克柏目前資產僅剩 456 億美元，排名也跌到全球富豪榜的第25名。

特斯拉的馬斯克及臉書Meta的祖克柏資產縮水嚴重， 但持有兩檔股票的機構法人或投資人損失更為慘重， 股票若是買在最高點者，由於股價跌幅過大， 如今得擔心投資已無回本的可能了？

很多人當初衝著馬斯克及祖克柏個人魅力而參與投資者， 如今可能都會認為，股票跌幅會如此重， 很多因素就是因為兩人的個人風格所導致， 只能說兩檔股票這些年的大漲及大跌，成、 敗都似乎與企業老闆個人風格脫不了干係！

特斯拉是投資市場的當紅炸子雞，如今股價不斷的崩跌， 馬斯克將股價下跌困境歸咎於美國聯準會升息。他認為， 有愈來愈多投資人將資金從股票中轉移到現金中， 因而導致股票下跌。過去一段時間內，馬斯克也曾經承諾不會賣股， 但財務資料顯示，馬斯克自己也曾數度賣出股票。

其實，特斯拉股價會跌如此慘，投資人最大顧慮為：一、 馬斯克擁有如此多的公司，為何還要去收購推特？ 未來電動車本業還能夠兼顧嗎？二、馬斯克經常談論政治， 這有違商人在商言商的本性。所以， 投資人對馬斯克多重公司身份及其政治立場有疑慮及擔憂。

臉書Meta過去一直都是全球前十大企業之一，自從公司更名為M eta後不僅業績急轉急下，連股價也是溜滑梯式直直落，202 2年底的股票市值只剩3,198億美元， 目前最新的全球企業市值排名下降到第23名。

令人不解的是，這幾年一直穩居全球市值前十大企業的臉書Meta ，這家過去曾是全球32億人在玩的臉書FB， 為何僅短短一年的時間，股價就遭到血洗呢？

說穿了，就是老闆祖克柏堅持將企業改名，堅持要發展元宇宙事業， 但自從公司更名為Meta後不僅業績直轉急下， 就連股價也是直墜式下跌，股價從最高每股384.33美元， 最低跌破100元價位，市值縮水最高曾達近8,000億美元， 如今回升到每股120元美元水準，但去年一年市值還是縮水逾65 %以上。

祖克柏積極押注元宇宙且堅持將公司更名，但元宇宙燒錢虧損擴大到 36.7億美元，不僅讓投資人失去信心，就連CNBC 知名財經 節目《瘋狂錢潮》的主持人 Jim Cramer也因祖克柏個人魅力而鼓勵觀眾購買Meta股票， 但如今也因為太過相信祖克柏出面哽咽表示錯了：「 我信任這個管理團隊，這是不明智的， 這裡的狂妄自大是非同尋常的，我道歉。」