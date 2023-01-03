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〈財經主筆室〉特斯拉、臉書Meta股價大跌　老闆個人風格反成股價慘跌原因？

By 財經主筆室, 台灣英文新聞－時評
2023/01/03 12:38
左為馬斯克, 右為祖克柏 (原圖: 美聯社; TN後製合成) 

左為馬斯克, 右為祖克柏 (原圖: 美聯社; TN後製合成) 

2022年特斯拉及臉書Meta兩檔股票慘跌，成為投資市場談論重點話題之一，看起來特斯拉及臉書Meta這幾年的急起急落，似乎都與兩家企業老闆馬斯克及祖克柏有關？顯然股票投資除了得注意國際情勢、企業財務狀況及獲利前景等等因素外，企業老闆的個人魅力及處事風格也得留意！

根據統計，2022年底特斯拉股票收盤價格為每股123.18美元，股票總市值為3,889億美元，去年一整年市值減少幅度高達65.47%；臉書Meta的股票每股收盤價格120.34美元，股票市值剩3,198美元，全年市值減少幅度高達65.05%，兩檔股票是2022年跌的最慘股票之一。

特斯拉去年因股價大幅下跌，市值蒸發超過65％，讓特斯拉執行長馬斯克拱手讓出世界首富寶座。根據彭博社的統計，去年底馬斯克的最新資產為1,370億美元，資產規模已退居到全球富豪第二名的位置。

臉書Meta的祖克柏資產損失也相當嚴重，數據顯示，他個人的財富在2021年 9 月中旬，就在他宣布要進軍元宇宙之前，曾達到 1,400 億美元的歷史高點，當時還名列全球富豪榜第 6 名，但僅一年多的時間，他的財富也大幅下跌超過六成以上。彭博社統計，祖克柏目前資產僅剩 456 億美元，排名也跌到全球富豪榜的第25名。

特斯拉的馬斯克及臉書Meta的祖克柏資產縮水嚴重，但持有兩檔股票的機構法人或投資人損失更為慘重，股票若是買在最高點者，由於股價跌幅過大，如今得擔心投資已無回本的可能了？

很多人當初衝著馬斯克及祖克柏個人魅力而參與投資者，如今可能都會認為，股票跌幅會如此重，很多因素就是因為兩人的個人風格所導致，只能說兩檔股票這些年的大漲及大跌，成、敗都似乎與企業老闆個人風格脫不了干係！

特斯拉是投資市場的當紅炸子雞，如今股價不斷的崩跌，馬斯克將股價下跌困境歸咎於美國聯準會升息。他認為，有愈來愈多投資人將資金從股票中轉移到現金中，因而導致股票下跌。過去一段時間內，馬斯克也曾經承諾不會賣股，但財務資料顯示，馬斯克自己也曾數度賣出股票。

其實，特斯拉股價會跌如此慘，投資人最大顧慮為：一、馬斯克擁有如此多的公司，為何還要去收購推特？未來電動車本業還能夠兼顧嗎？二、馬斯克經常談論政治，這有違商人在商言商的本性。所以，投資人對馬斯克多重公司身份及其政治立場有疑慮及擔憂。

臉書Meta過去一直都是全球前十大企業之一，自從公司更名為Meta後不僅業績急轉急下，連股價也是溜滑梯式直直落，2022年底的股票市值只剩3,198億美元，目前最新的全球企業市值排名下降到第23名。

令人不解的是，這幾年一直穩居全球市值前十大企業的臉書Meta，這家過去曾是全球32億人在玩的臉書FB，為何僅短短一年的時間，股價就遭到血洗呢？

說穿了，就是老闆祖克柏堅持將企業改名，堅持要發展元宇宙事業，但自從公司更名為Meta後不僅業績直轉急下，就連股價也是直墜式下跌，股價從最高每股384.33美元，最低跌破100元價位，市值縮水最高曾達近8,000億美元，如今回升到每股120元美元水準，但去年一年市值還是縮水逾65%以上。

祖克柏積極押注元宇宙且堅持將公司更名，但元宇宙燒錢虧損擴大到36.7億美元，不僅讓投資人失去信心，就連CNBC 知名財經節目《瘋狂錢潮》的主持人 Jim Cramer也因祖克柏個人魅力而鼓勵觀眾購買Meta股票，但如今也因為太過相信祖克柏出面哽咽表示錯了：「我信任這個管理團隊，這是不明智的，這裡的狂妄自大是非同尋常的，我道歉。」
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