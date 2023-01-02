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台北市莫德納次世代疫苗開放預約囉！3日起可登記Novavax、兒童輝瑞

幼兒莫德納單價疫苗基礎劑指得是年齡6至11歲的兒童適用疫苗，家長可至北市疫苗預約平台預約接種，若要於特別門診接種，1月4日至6日北市也開放台大醫院、台北長庚醫院及北市市立聯合醫院婦幼院區也有提供兒童莫德納特別門診預約接種。

By 生活組, 台灣英文新聞
2023/01/02 21:12
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）根據台北市衛生局，北市第45期新冠疫苗預約平台於3日至6日開放預約，9日至15日接種。名額方面，有逾7萬3000個名額，其中莫德納次世代雙價BA.4/5提供逾5萬個名額。

台北市衛生局網站指出，北市新冠疫苗接種預約平台第45期將於112年1月3日(二)至6日(五)上午9時至晚上9時開放預約，疫苗種類包含幼兒BNT(滿6個月-4歲)、幼兒莫德納(滿6個月-5歲)、兒童BNT(滿5歲-11歲)、兒童莫德納(滿6歲-11歲)、BNT(滿12歲以上)、Novavax(滿12歲以上)、兒童莫德納次世代BA.4/5(滿6歲-11歲，限追加劑)、莫德納次世代BA.4/5(滿12歲以上，限追加劑)。接種日期為112年1月9日至15日。

衛生局說明，幼兒莫德納單價疫苗基礎劑指得是年齡6至11歲的兒童適用疫苗，家長可至北市疫苗預約平台預約接種，若要於特別門診接種，1月4日至6日北市也開放台大醫院、台北長庚醫院及北市市立聯合醫院婦幼院區也有提供兒童莫德納特別門診預約接種。

此外，冬季為呼吸道疾病好發季節，北市衛生局呼籲65歲以上長者等高風險對象中，完成基礎劑接種，且與最後一劑基礎劑或前一劑追加劑間隔超過12週的長者儘速預約接種以提升自我保護力。

衛生局提醒，前往接種時攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。
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更新時間 : 2023-01-02 22:32 GMT+08:00

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