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美國務卿布林肯與中國新外長秦剛通話 推特證實談美中關係

布林肯指出，他在電話中和秦剛討論美中關係，以及致力保持溝通管道暢通。儘管秦剛在任職期間談到美中關係時似乎語帶樂觀，他的任期恰逢兩國關係惡化。

By 國際組, 台灣英文新聞
2023/01/02 20:20
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與新上任的中國外交部部長秦剛通話。（圖/中央社）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與新上任的中國外交部部長秦剛通話。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國國務卿布林肯今（2日）於推特發文，證實已與提前上任的中國外交部部長秦剛通話，雙方討論內容為美中關係，以及保持開放的溝通管道。

布林肯（Antony Blinken）推特（Twitter）貼文指出，他在電話中和秦剛討論美中關係，以及致力保持溝通管道暢通。中國外交部稍後也證實秦剛和布林肯通電話。

根據中國外交部官網聲明，秦剛向布林肯道別，「憶及在擔任駐美大使期間與布進行了數次坦誠、深入、富有建設性的會見。期待與布繼續保持密切工作關係，推動中美關係改善發展。雙方並在通話中互致新年問候。」

根據央視新聞聯播，中國全國人大常委會2022年12月30日召開第38次會議決定，任命前駐美大使秦剛為外交部長，原任部長王毅卸任。媒體指出，秦剛這項人事晉升，是超越資歷更高的數名外交副部長，破格出任中國外交部長。秦剛原應於2023年3月的全國人大會議才被選為外交部長，如今卻提前就任，打破中國近年來的慣例。

中央社指出，秦剛是首名在任期內躋身中委的駐美大使，儘管秦剛在任職期間談到美中關係時似乎語帶樂觀，他的任期恰逢兩國關係惡化。而在王毅擔任外長期間，北京和華府因貿易和台灣等種種議題，緊張關係急劇升級。
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中國外交部長
美國國務卿

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更新時間 : 2023-01-02 21:01 GMT+08:00

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