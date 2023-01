美國務卿布林肯與中國新外長秦剛通話 推特證實談美中關係

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導)美國國務卿布林肯今(2日)於推特發文,證實已與提前上任的中國外交部部長秦剛通話,雙方討論內容為美中關係,以及保持開放的溝通管道。

布林肯(Antony Blinken)推特(Twitter)貼文指出,他在電話中和秦剛討論美中關係,以及致力保持溝通管道暢通。中國外交部稍後也證實秦剛和布林肯通電話。

根據中國外交部官網聲明,秦剛向布林肯道別,「憶及在擔任駐美大使期間與布進行了數次坦誠、深入、富有建設性的會見。期待與布繼續保持密切工作關係,推動中美關係改善發展。雙方並在通話中互致新年問候。」

根據央視新聞聯播,中國全國人大常委會2022年12月30日召開第38次會議決定,任命前駐美大使秦剛為外交部長,原任部長王毅卸任。媒體指出,秦剛這項人事晉升,是超越資歷更高的數名外交副部長,破格出任中國外交部長。秦剛原應於2023年3月的全國人大會議才被選為外交部長,如今卻提前就任,打破中國近年來的慣例。

中央社指出,秦剛是首名在任期內躋身中委的駐美大使,儘管秦剛在任職期間談到美中關係時似乎語帶樂觀,他的任期恰逢兩國關係惡化。而在王毅擔任外長期間,北京和華府因貿易和台灣等種種議題,緊張關係急劇升級。

Spoke by phone this morning with incoming People's Republic of China Foreign Minister Qin Gang as he departs Washington for his new role. We discussed U.S.-PRC relationship and maintaining open lines of communication.