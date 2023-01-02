〈投資理財〉人力缺總經理「請支援房務」 台灣飯店餐飲類股值得注意

台灣疫情逐步解封，外國旅客來台大幅增加，加上國內春節旺季來臨，尾牙、聚餐、遊客大爆發，內需產業需求正旺，業者透露，因缺人力，不得不推掉上千桌生意，且客房價格不再像疫情時期優惠，上市櫃公司觀光旅遊及餐飲類股值得投資人注意。

晶華酒店董事長潘思亮最近表示，目前最大的困擾是缺工，職缺多達4、5百人，徵人不易，使得尾牙旺季不得不推掉幾千桌的生意，假日期間連總經理都要投入客房整理。全台今年第四季人力需求比第三季增加6萬人，其中住宿餐飲業人力需求浄增加0.5萬人，創下歷年同期新高。薪資待遇也比以前快速增加，現在新進員工起薪就有3萬7千元。

潘思亮說，10月13日起，台灣邊境開放迄今，外籍旅客成長3至4倍，住房率恢復到疫情前一半以上，來到75％，預期明年商務客人數回復正常，甚至可能超越過去。晶華11月營收達5億1733萬餘元，全年累計49億5437萬餘元，比去年同期成長12.98%。前3季每股獲利4.74元，預期隨著疫情解封，及尾牙新年假期，業績將有機會逐步攀升。

觀光局預估，年底前來台旅客將達到70萬人次，是去年全年入境總數5倍以上，將激勵相關飯店及餐飲業者業績成長。經濟部統計，餐飲業1至10月營業額已達7025億元，創歷年同期新高，年增逾2成。餐飲業者財報，自第3季開始，普遍都已開始回升。

以寒舍為例，旗下的飯店喜來登、寒舍艾麗、寒居酒店等飯店，目前國外與國人的旅客各占約5成，平均房價及住房率同步上揚，目前住房率已恢復至疫情前水準的8成，房價恢復至8成。

寒舍今年第3季合併營收8.96億元，季增70.77%，稅前淨損0.86億元，每股虧損0.94元，比去年同期虧損2.66元，大幅減少。前3季營收22.33億元，年增43.47%，稅後淨損3.8億元，每股稅後虧損4.16元，比去年同期每股虧損6.32元，已逐漸減少。今年11月營收為3億7041萬餘元，比去年同期2億4263萬餘元，成長52.67%，累計至11月營收比去年成長47.66%，成長幅度超過預期。

雲品國際今年除了不提供一次性備品、瓶裝水等具體措施減塑減碳，旗下日月潭雲品溫泉酒店更推出「負碳排」加價購選項，提供客戶住飯店可自願選擇加價，再由雲品代為購買碳權，雲品並再加碼購買同等價值的碳權。雲品11月營收為2億503萬餘元，比去年同期成長31%，累計前11月營收為18億786萬餘元。雲品今年前3季每股獲利0.89元，比去年同期成長149.49%，幾乎都是倍増，值得注意。

老爺酒店集團旗下台北老爺大酒店、知本老爺酒店、新竹老爺酒店、南港老爺行旅等4家飯店，今年感受內需產業景氣回溫，配合春節即將來臨，推出別具特色的年菜饗宴，從匯集山珍海味的中式桌菜，到富含寓意的日式料理，再到主打異國風情的西餐，一應俱全。而且從經典十人圍爐桌菜，到小家庭夫妻的除夕套餐，都細心規劃，我預期新春假期將創造業績高峰。

老爺酒店11月營收3923萬餘元，比去年減少5.92%，累計營收4億3188萬餘元，比去年同期增加37.34%。今年前3季每股獲利1.87元，比去年同期的0.8元，增加335.71%，成長幅度驚人。

連鎖餐飲集團的豆府，在展店效應及來客數增加雙重加持下，11月營收達2億1097萬餘元，比去年同期增加10.86%，累計 前11月營收21億6439萬餘元，比去年同期增加36.16%。累計前3季合併營收17.19億元，年増44.59%，稅後純益1.59億元，年増140.08%，每股盈餘為6.25元，業績亮眼。

豆府今年底再開一家「帕泰家」，以及一家正宗韓國直火燒肉「姜滿堂」，使豆府集團旗下品牌總店數在年底前，將達到63家。第3季豆府因暑假傳統旺季，營運明顯増溫，來客數超過疫前水準，加上第3季新增北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、帕泰家、阿達師五星麵鋪，為豆府第3季營收創下單季新高，預期第4季將維持營運將繼續成長。

瓦城在2022年12月，以每股105.82元，買下橙食投資77萬8208股，總投資額為8235萬元，占股51%，正式跨足美式早午餐連鎖餐廳「樂子the Diner」跨足西餐市場。瓦城配合疫情解封，將加速展店、創新品牌、正式進軍美國市場，全集團將進入全新的快速成長階段。

瓦城今年11月營收3億7868萬餘元，比去年同期的3億6064萬餘元，增加5％，累計前11月營收40億9727萬餘元，比去年同期成長7.49%，前3季累計每股獲利為2.7元。

值得注意的是第一店，這家成立於1968年，「高齡」已達54歲的老牌觀光飯店，過去曾經是投資人喜愛的存股標的，過去兩年因為受疫情衝擊，影響生意，目前因為解封，生意大好，雖然不是最夯的熱門觀光股，但是也因為業績大幅反彈，值得投資人關注。

第一店2021年每股獲利0.16元，配息0.14元，是近10年來獲利及股息最差的一年，但是值得注意的是它今年前3季每股獲利已達0.55元，今年迄11月為止，累計營收為2億6297萬餘元，比去年同期的2億2701萬餘元，年増率15.84%，營運已恢復正常，預期明年的股利，亦將同步成長。第一店不是醒目標的，然而復原的速度也不錯，同樣值得追蹤。

拜解封之賜，觀光飯店及餐飲類股快速成長，外國商務客及觀光客蜂擁而至，目前已逐漸恢復疫前水準，且價格亦已快速增高，營收獲利普遍皆大幅成長，雖然有人力吃緊的困擾，但是在業者共同努力克服之下，未來潛力值得投資人注意。