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下次記得回收阿！美國厭女網紅涉性剝削遭逮　開槓瑞典環保少女慘遭打臉

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/02 17:30
Andrew Tate逃亡到羅馬尼亞意外被逮。（圖翻攝自推特）

Andrew Tate逃亡到羅馬尼亞意外被逮。（圖翻攝自推特）

（台灣英文新聞／娛樂組　綜合報導）美國網紅Andrew Tate厭女及炫富言論引爭議，但卻有大票支持者，日前更槓上瑞典環保少女Greta Thunberg，沒想到慘遭拘留更被Thunberg開酸「這就是不回收的下場。」

綜合媒體報導，也有英國國籍，現年36歲的的Andrew Tate因發表厭女等仇恨言論，遭到諸多社群網站平台封殺。他曾經說過，女人得為遭到性侵負部分責任，還說「女人就是男人的附屬品」。如今他涉嫌人口販運、性剝削與組織犯罪集團展開逃亡，沒想到卻栽在這被活逮。

Andrew Tate近日在推特挑釁瑞典環保少女Greta Thunberg，炫耀自己有Bugatti、Ferrari共 33輛車「碳排量奇大無比」，並誇口要把每台跑車的碳排放量清單Email給Thunberg。19歲的Thunberg也不是省油的燈，在推特大方歡迎他寄來，並附上自己亂掰的email，網址為「smalldickenergy@getalife.com」，言下之意在嘲諷Tate下面很小（small dick），並建議他去找點事做（get a life）少在那無聊。

沒想到，Tate錄製影片邊抽雪茄展開超弱的反擊後，警方卻透過影片裡他的pizza盒上的店名追蹤到他並循線逮捕，Thunberg更不饒人的發文開酸，這就是不回收pizza盒的下場。

羅馬尼亞打擊組織犯罪部門檢察官發表聲明指出，泰特兄弟跟另外兩位羅馬尼亞嫌犯將會遭到拘留24小時。當局自從4月起就對泰特和崔斯坦展開刑事調查。兩人拒絕發表評論，但委任律師證實他們遭到拘留。他們自4月起就已經受到刑事調查，其在羅馬尼亞的房產也被搜索。

羅馬尼亞打擊組織犯罪部門的檢察官表示，泰特的犯罪集團會強迫女性拍攝色情內容，並放到付費網站上賺錢，目前發現了6名遭到性剝削的受害者。
Andrew Tate
厭女
炫富
Greta Thunberg
瑞典

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更新時間 : 2023-01-02 17:32 GMT+08:00

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