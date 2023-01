下次記得回收阿！美國厭女網紅涉性剝削遭逮　開槓瑞典環保少女慘遭打臉

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)美國網紅Andrew Tate厭女及炫富言論引爭議,但卻有大票支持者,日前更槓上瑞典環保少女Greta Thunberg,沒想到慘遭拘留更被Thunberg開酸「這就是不回收的下場。」

綜合媒體報導,也有英國國籍,現年36歲的的Andrew Tate因發表厭女等仇恨言論,遭到諸多社群網站平台封殺。他曾經說過,女人得為遭到性侵負部分責任,還說「女人就是男人的附屬品」。如今他涉嫌人口販運、性剝削與組織犯罪集團展開逃亡,沒想到卻栽在這被活逮。

Andrew Tate近日在推特挑釁瑞典環保少女Greta Thunberg,炫耀自己有Bugatti、Ferrari共 33輛車「碳排量奇大無比」,並誇口要把每台跑車的碳排放量清單Email給Thunberg。19歲的Thunberg也不是省油的燈,在推特大方歡迎他寄來,並附上自己亂掰的email,網址為「smalldickenergy@getalife.com」,言下之意在嘲諷Tate下面很小(small dick),並建議他去找點事做(get a life)少在那無聊。

沒想到,Tate錄製影片邊抽雪茄展開超弱的反擊後,警方卻透過影片裡他的pizza盒上的店名追蹤到他並循線逮捕,Thunberg更不饒人的發文開酸,這就是不回收pizza盒的下場。

羅馬尼亞打擊組織犯罪部門檢察官發表聲明指出,泰特兄弟跟另外兩位羅馬尼亞嫌犯將會遭到拘留24小時。當局自從4月起就對泰特和崔斯坦展開刑事調查。兩人拒絕發表評論,但委任律師證實他們遭到拘留。他們自4月起就已經受到刑事調查,其在羅馬尼亞的房產也被搜索。

羅馬尼亞打擊組織犯罪部門的檢察官表示,泰特的犯罪集團會強迫女性拍攝色情內容,並放到付費網站上賺錢,目前發現了6名遭到性剝削的受害者。

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg



The world was curious.



And I do agree you should get a life https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf