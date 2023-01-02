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紐約潮流「米奇藝術展全球巡展」台北登場　GD權志龍、陳冠希30位名人藝術家參展

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/02 12:08
Daniel Arsham《 Hiding Mickey 》。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

Daniel Arsham《 Hiding Mickey 》。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）匯集Daniel Arsham、Nigo、陳冠希等頂尖潮流藝術家28件原創作品，並加入台灣在地創作孟耿如、余惟，跨界藝術作品首次亮相！

INCEPTION 啟藝引進今年最潮米奇藝術展“Mickey : The True Original”，將紐約當代潮流的藝術展原汁搬來台灣，米奇藝術展 2018 年始於美國紐約，接著展開全球巡展，2020 年展覽巡展至日本東京與多個城市，此次展出來自全球28位國際當代藝術家、2位台灣跨界藝術創作者，共30件原創藝術作品，囊括繪畫與雕塑等真跡。

美國藝術家「 Daniel Arsham 」的《 Hiding Mickey 》提取表演及雕塑的元素，透過空間、形狀向米奇致敬。韓國潮流歌手「 G-Dragon 」以個人品牌「 Peaceminusone 」創作的《 MICKEYMOUSEONE 》。日本頗負盛名的時尚設計師「 Nigo 」，因年輕時到訪東京迪士尼樂園，受米奇歡樂形象影響繪製了漫畫作品。

紐約潮流「米奇藝術展全球巡展」台北登場　GD權志龍、陳冠希30位名人藝術家參展
美國藝術家「 Daniel Arsham 」《 Hiding Mickey 》。圖／INCEPTION 啟藝 提供

紐約潮流「米奇藝術展全球巡展」台北登場　GD權志龍、陳冠希30位名人藝術家參展
韓國歌手「 G-Dragon 」以個人品牌「 Peaceminusone 」創作的《 MICKEYMOUSEONE 》。圖／INCEPTION 啟藝 提供

紐約潮流「米奇藝術展全球巡展」台北登場　GD權志龍、陳冠希30位名人藝術家參展
陳冠希」《 三人行 》。圖／INCEPTION 啟藝 提供

香港知名男星「 陳冠希 」的《 三人行 》，沉迷於外星生命及宇宙生物的陳冠希表示：「因工作關係，偶然發現了『外星米奇』，這讓我感到非常的奇幻！」。天才台裔美籍藝術家「 James Jean 」在《時代雜誌》、《紐約雜誌》與《滾石雜誌》等著名刊物中都曾出現過他的畫作，為米奇創作了六幅細膩華麗的畫作。鬼才設計師「DRx」結合米奇元素創作了超巨大庫柏力克熊《 3000% Mickey Be@r 》。

孟耿如與攝影師「余惟」也以米奇為題展出，孟耿如除了藝人身份，同時也是跨界藝術創作者—ARU，ARU是個有著花朵頭造型的外星人，充滿著奇思怪想的童趣創作。對她來說：「每次想到米奇，就讓我想起他在卡通裡追求米妮的模樣」，所以她將作品命名為《 A Future Gift from ARU 》。

紐約潮流「米奇藝術展全球巡展」台北登場　GD權志龍、陳冠希30位名人藝術家參展
孟耿如《 A Future Gift from ARU 》。圖／INCEPTION 啟藝 提供

【 米奇藝術展全球巡展 —— 台北站 】

日期：2022/ 12 / 31 – 2023 / 4 / 5
時間：每日10:00 - 18:00（ 17：30停止售票、入場 ）
地點：華山文創園區 中4 B館
票價：2022 / 11 / 14 ~ 2022 / 12 / 04 早鳥票 299 元
2022 / 12 / 5 ~ 2022 / 12 / 30 預售單人票 330 元；預售雙人票 630 元
2022 / 12 / 31 ~ 2023 / 04 / 05 展期全票 380 元
粉絲頁：https://pse.is/4m6f7j
米奇藝術展
華山文創園區

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