好糗！美國CNN跨年夜連線駐台灣記者　竟將台北搞混成「泰國首都」網曝真相

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）糗！台灣知名地標台北101煙火歡慶新年到來，不料CNN卻以「泰國首都」為題報導，笑翻網友。(圖翻攝自推特)

台北101每年的煙火秀成為跨年亮點，美國CNN主持人魯可蒂（Kristie Lu Stout）在跨年夜連線訪問駐台記者瑞普利（Will Ripley）談及泰國新年慶祝活動，沒想到畫面卻配上台北101的煙火畫面，且斗大標題打著「泰國首都喜迎2023年」（Thailand's Capital Welcomes 2023），在網上引發熱議。

CNN出包的電視畫面被不少外國網友分享到推特，「之前雖然聽過滿多把台灣跟曼谷搞混的例子，但『台灣曼谷』真的是第一次看到」；台灣網友表示，「比被認為是China好」、「沒想到連美國都分不清台灣和泰國」、「台灣表示薩瓦迪卡～」。

有收看節目的觀眾指出，瑞普利曾兩度糾正搞混台灣及泰國的魯可蒂，但魯可蒂沒有意會過來，但主持人其實在記者講話前，說了類似「我知道你在台北，但我們正在談論曼谷」，瑞普利只好接著談論曼谷，此時魯可蒂才回應，當時的新聞話題一直都是曼谷，然而當時LIVE時區顯示的畫面是台北101煙火，所以其實只是圖文搭在一起引起誤會，CNN其實還是很專業的。