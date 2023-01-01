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巴西新總統今就職 社會分化、經濟衰退將是重大挑戰

前任總統波索納洛早在上週五就已經離開巴西前往美國佛羅里達，至今仍未親口承認敗選，他的支持者也認為魯拉「偷走」了選舉結果，甚至不惜鼓動軍方發動政變。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/01 21:05
巴西新任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在今（1）日宣誓就職。（圖／美聯社）

巴西新任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在今（1）日宣誓就職。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合報導）去（2022）年10月以些微之差贏得巴西總統大選的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在今（1）日宣誓就職，他將面臨的是在前任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）任內變得更加分歧的社會，以及期望他能再造經濟奇蹟的選民。

綜合外電報導，魯拉在今日下午3點參加完國會的儀式後，前往普拉納托宮，並在超過3萬名支持者的注視下披上象徵巴西總統權力的飾帶，正式宣布就職，這也是他在一度面臨貪污指控而坐牢一念半後，第二次坐上巴西總統的位子，然而，他這次所面對的，將是一個社會對立激化、經濟嚴重衰退的巴西。

巴西政治風險及策略公司（Dharma Political Risk And Strategy）負責人索薩（Creomar de Souza）指出，這一任對魯拉將會是一個嚴峻的挑戰。他除了必須要試圖讓巴西重回「正常」外，同時也必須進行大刀闊斧的改革，以大幅改善巴西人民的生活。

魯拉上一次擔任總統是在2003年至2010年間，他當時還是工人黨（PT）黨魁，並在成功的經濟政策下，成功讓上百萬的巴西人脫貧翻身，選民這次投票給他，也是希望他可以再創經濟奇蹟，重振波索納洛統治期間，嚴重衰退的巴西經濟。

於此同時，前任總統波索納洛卻早在上週五就已經離開巴西前往美國佛羅里達，以避免親手將該飾帶交給魯拉。他至今仍未親口承認敗選，他的支持者也認為魯拉「偷走」了選舉結果，甚至不惜鼓動軍方發動政變。

魯拉勝選後的兩個月內，波索納洛支持者的抗議從未斷過，部分激進人士試圖以暴力與破壞的行為，阻止魯拉上任，其中一名支持者更因在巴西利亞機場門口停放改造過的炸彈卡車而被捕。這些激進行為讓巴西軍警在今天格外緊繃，並出動了多達1萬人維持秩序。
巴西
總統就職
魯拉
波索納洛

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