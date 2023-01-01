倫敦跨年煙火燈光秀歐洲最大 致敬伊莉莎白二世逾10萬人共襄盛舉

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）時隔兩年，倫敦跨年煙火不僅恢復施放，規模更是倫敦歷來最大，也是歐洲最大。本場煙火秀不僅向逝世的伊麗莎白二世致敬，也展現對烏克蘭與性別平權的支持，吸引逾10萬人共襄盛舉。

今年倫敦跨年煙火燈光秀以「愛」為主題，長達12分鐘，動用1萬2000發煙火、400架無人機，並搭配逾30位各國音樂家作品，展現多元主題與兼容並蓄。市長沙迪克汗（Sadiq Khan）更自豪稱此次是倫敦歷年來、也是歐洲規模最大。

（圖／美聯社）

燈光秀照例於倫敦泰晤士河（River Thames）沿岸舉行，以摩天輪「倫敦眼」（London Eye）為施放中心點。在「大笨鐘」（Big Ben）響起一刻鐘西敏寺報時旋律（Westminster Quarters）後，現場倒計時10秒，以盛大煙火迎接2023年到來。這也是「大笨鐘」歷經5年維修，於2022年11月恢復運作後首次參與跨年煙火燈光秀。

BBC報導，跨年煙火秀內容豐富，聲光效果炫爛，更以無人機在空中排列出皇冠、伊莉莎白二世字樣以及印有女王側面輪廓的巨大硬幣；此外，更穿插伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）生前演說錄音、國王查爾斯三世（King Charles III）呼籲各界致力環保的原音。

（圖／@KvanOosterom推特）

本場煙火燈光秀的亮點還包括：紀念對英格蘭女子足球代表隊贏得2022年歐洲女子足球錦標賽（UEFA Women's EURO 2022）、「驕傲大遊行」（London Pride）50週年，以及以黃、藍煙花及燈光展現對烏克蘭的支持，並由奪得2022年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）冠軍的卡路什樂團（Kalush）的一曲「史蒂芬妮亞」（Stefania）向堅毅的烏克蘭女性致敬。

(圖／取自推特@Seveerity）