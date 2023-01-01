元旦台灣機場入境5百名中國旅客 採檢結果1/2公布

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）隨著中國COVID疫情升溫，台灣今（1）日開始實施中國來台旅客唾液PCR採檢。指揮中心表示，今日逾500人入境，明天公布陽性個案報告。

根據中央社，指揮中心發言人莊人祥透露，元旦邊境新制上路，首日共有四個中國直航航線返台，500多名乘客，機場採檢還算順利，僅部分有填單問題。若有陽性個案，最快明日說明。

日本12月30日開始對來自中國本土、七天內有中國旅遊史者全數快篩。厚生勞動省12月31日公布結果，染疫92人中，高達90人一週內曾赴中國。

對於陽性率高，台灣是否要加強邊境管制？莊人祥表示，日台情況不同，台灣並未開放中國觀光客來台，而是僅開放具居留證人士入台，因此不可能與日本採取同樣措施，畢竟不能阻止台灣民眾入境。

指揮中心12月28日宣布，1月1日零時至1月31日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放中國觀光客來台之政策外，搭乘自中國四個直航航線（北京、上海、成都及廈門），及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場（或港口）配合唾液PCR檢測。

採檢後儘速返回住所進行7天自主防疫及後續自我篩檢，篩檢陽性者依規定進行5+n居家照護及自主健康管理，陽性檢體則後送疾管署昆陽實驗室進行病毒定序。

國內1日新增2萬5,270例本土個案，較上週日增幅約為43%，另境外移入增116例。隨農曆春節將近，莊人祥預估，國內Omicron第三波疫情高峰可能會提前落在1月底，而非原先預估的2月初。1月28日當週，單日新增人數可能會達4萬例。