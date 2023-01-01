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XBB.1.5僅1個月成美國主要新冠病毒株 占全美4成5確診、東北部逾7成

美國專家指出，該國10個確診案例上升及住院人數上升的州，有7個位於東北部，與該地XBB確診病例的情況同時發生。台灣2022年也曾發現3例本土、25例境外移入，指揮中心曾分析，XBB病毒有機會取代BA.5，成為台灣的主流病毒。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/01 16:36
美國CDC統計數據顯示，美國東北部疫情，XBB.1.5變異株（藍色）占大宗。（圖／翻攝自CDC <a href="https://covi...

美國CDC統計數據顯示，美國東北部疫情，XBB.1.5變異株（藍色）占大宗。（圖／翻攝自CDC 美國CDC統計數據顯示，美國東北部疫情，XBB.1.5變異株（藍色）占大宗。（圖／翻攝自CDC COVID Data Tracker

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）30日指出，該國流行的新冠病毒變異株之首，已由Omicron亞型毒株XBB.1.5取代，短短1個月內便已占全美總確診數近4成5，專家預計，XBB.1.5將在全美擴大流行，尤其東北部。

據CDC統計數據，XBB.1.5自去（2022）年11月底到12月初開始在美國流行，僅一個月內感染人數便大幅增長，截至12月31日當週，XBB.1.5確診案例已遠超過BA.5、BQ.1.1、BQ.1等病毒株，占全美總確診數的44.1％，更較12月24日當週的21.7％增長一倍之多。

XBB.1.5僅1個月成美國主要新冠病毒株 占全美4成5確診、東北部逾7成
美國CDC統計數據顯示，XBB.1.5於2022年底成為全美主要新冠肺炎流行病毒株。（圖／翻攝自CDC COVID Data Tracker

儘管中國倉促取放寬防疫政策並開放國境，造成國內確診案例飆升，連帶各國擔憂引起新一波疫情，傳染病專家對XBB.1.5變異株的擔憂可能更甚。

路透社報導，明尼蘇達大學傳染病專家奧斯特霍姆（Michael Osterholm）受訪表示，諷刺的是，當前世界所面臨最糟糕的新冠變異株可能就是XBB.1.5。美國10個確診案例上升及住院人數上升的州，有7個位於東北部，與該地XBB確診病例的情況同時發生。

紐約郵報指出，如今自紐約州到緬因州，逾七成以上的確診案例為XBB.1.5，或因慶祝感恩節及聖誕節，去年12月全美住院人數上升3.6%。

XBB.1.5僅1個月成美國主要新冠病毒株 占全美4成5確診、東北部逾7成美國CDC統計數據顯示，美國東北部疫情，XBB.1.5（藍色）占大宗。（圖／翻攝自CDC COVID Data Tracker

CDC專家Barbara Mahon向CBS表示，XBB.1.5預計將成為美國東北部主要流行病毒株，且將在美國所有地區增長。

約翰霍普金斯大學公衛學院微生物、免疫學教授Andrew Pekosz表示，XBB.1.5似具有高度免疫逃脫能力，且更容易與人體細胞受體結合，提高感染率。

然而，Mahon也表示，儘管XBB.1.5傳播速度很快，但無跡象顯示XBB.1.5有更強的致病力，或對感染者造成更大的風險。

XBB為Omicron亞型變異株BA.2的分支，於2022年8月首度於印度發現，後演變成包含XBB.1和XBB.1.5在內的2個亞分支。世界衛生組織指出，XBB變異株已在至少70個國家被發現，更是新加坡、馬來西亞等國的主要流行株。

據指揮中心去年12月26日公布數據，台灣2022年也曾發現3例本土、25例境外移入，指揮中心曾分析，XBB病毒有機會取代BA.5，成為台灣的主流病毒。

XBB.1.5僅1個月成美國主要新冠病毒株 占全美4成5確診、東北部逾7成
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