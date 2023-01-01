（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）烏克蘭全民皆兵，男女老幼都以不同方式投入這場國家存亡之戰，外界或許知曉，在前線作戰的士兵，不乏女性，但罕為人知的是，肩負重任的狙擊手，竟也有女子身影，且能力不輸男子。

經濟學人報導，烏克蘭迄未對女子下達動員令，也未禁止其出國，但許多人就算有機會逃命，也不願苟且偷生，而是自願投入軍旅，貢獻一己之力。其中，不乏表現優於男子的女兵，包括三名狙擊手。

蘇丹（Sultan）、鳳凰（Phoenix）、與奧克薩娜（Oksana），分別是三名女烏克蘭狙擊手的化名。三人接受了戰術、彈道學與移動技能等專業訓練。在正常情況下，狙擊手約需一年半的訓練，但烏克蘭情況特別，生死週期縮短了，這些女漢子只能受訓數週，便派赴戰場。第一項任務，便是守住北方臨白俄羅斯邊界，抵擋揚言再攻首都基輔（Kyiv）的俄國。

負責訓練三人的教官「副手」（化名，Deputy）表示，原本並不看好女性狙擊手，如今卻已改觀，認為女子比男子更適合此一角色。他表示，女性輕巧、敏捷、能無聲撤退、更具耐性、更能避免採取不必要的風險。

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但真正讓副手刮目相看的，是女子竟也能通過一項名為Fizo的嚴苛軍事生存考驗。在一次測驗中，90名候選人，僅五人「活下來」，而她們就是五人中的三人，另兩人是男子。

烏克蘭國防部副部長Anna Malyar透露，目前烏軍至少3萬女子，其中泰半從事後勤工作，涉及醫務、新聞發布、烹飪、秘密通訊、屍體處理等。然而，軍中有愈來愈多女性面孔，現今至少5千人在前線殺敵，包括數十名狙擊手。

這條路顯然並不好走，女性尤然，得付出比一般人更大的努力，來證明自己。而體能還只是小事。由於狙擊手在軍中的「特殊」地位，是敵軍眼中恨得牙癢癢的人物，一旦被生擒，後果不是抵命那麼簡單。

「若女子狙擊手被擒獲，下場就是四部曲：強姦、羞辱、凌虐、處死。」奧克薩娜說道。「每名射手都應準備手榴彈自我了斷。」

不是不清楚風險有多大，也並非毫無後顧之憂。這三名花木蘭，一個個有兒女夫婿父母，有的人甚至瞞著親人上戰場。非是無情，而是大義在前，拋下全是為了愛。

蘇丹表示，她8歲的女兒，已能接受母親戰死沙場的可能性，她說著此話時，眼中閃過一絲情緒。然而，她搖搖頭表示，沒有回頭路了。「我必須確保她這一代，再也不用面對普丁與他的瘋狂世界。」

拋下孩子投入軍旅 烏克蘭女狙擊手 巾幗不讓鬚眉