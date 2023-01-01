（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）英國一名男子，去年發下宏願，要連續365天，每天跑42公里全程馬拉松，這不可能的任務，他竟真辦到了，而這項創舉，也為他募得了高達1百萬英鎊（新台幣3,700萬）的善款。

BBC報導，這名跑者名為Gary McKee，來自英國英格蘭西北部的坎布里亞郡（Cumbria）。他於2022年元旦起，每天一大早都先跑42公里，才赴核電廠上班。日復一日，風雨無阻，就這麼跑了365天，在年終完成了最後一場挑戰，當日陰雨綿綿，但群眾夾道歡迎，無不為之歡呼喝采。

Gary McKee共跑壞了20雙運動鞋，跑了逾15,300公里，但這場體力、耐力與毅力的試煉，一切都值得了。他共籌得了來自3萬人的1百萬英鎊的慈善捐款，將分別捐予英國癌症慈善組織Macmillan Cancer Support與安寧照護機構Hospice at Home West Cumbria。

這兩間機構都為McKee的奉獻感激至極，稱他「施展了魔法，凝聚地方支持」、「這種自律與決心太難想像，沒有言語能表達我們對他的誠摯感謝。在這艱難的時刻，癌症病友亟需這樣的支持。」

一年跑365場馬拉松！ 英國男子完成2022天天「全馬」挑戰