一年跑365場馬拉松！ 英國男子完成2022天天「全馬」挑戰

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)英國一名男子,去年發下宏願,要連續365天,每天跑42公里全程馬拉松,這不可能的任務,他竟真辦到了,而這項創舉,也為他募得了高達1百萬英鎊(新台幣3,700萬)的善款。

BBC報導,這名跑者名為Gary McKee,來自英國英格蘭西北部的坎布里亞郡(Cumbria)。他於2022年元旦起,每天一大早都先跑42公里,才赴核電廠上班。日復一日,風雨無阻,就這麼跑了365天,在年終完成了最後一場挑戰,當日陰雨綿綿,但群眾夾道歡迎,無不為之歡呼喝采。

Gary McKee共跑壞了20雙運動鞋,跑了逾15,300公里,但這場體力、耐力與毅力的試煉,一切都值得了。他共籌得了來自3萬人的1百萬英鎊的慈善捐款,將分別捐予英國癌症慈善組織Macmillan Cancer Support與安寧照護機構Hospice at Home West Cumbria。

這兩間機構都為McKee的奉獻感激至極,稱他「施展了魔法,凝聚地方支持」、「這種自律與決心太難想像,沒有言語能表達我們對他的誠摯感謝。在這艱難的時刻,癌症病友亟需這樣的支持。」

