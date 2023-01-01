Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

一年跑365場馬拉松！ 英國男子完成2022天天「全馬」挑戰

要多強大的心志與體能，才能完成這項任務

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/01 14:21
英國跑者Gary McKee完成365天馬拉松挑戰（圖/推特影片截圖）  

英國跑者Gary McKee完成365天馬拉松挑戰（圖/推特影片截圖）  

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）英國一名男子，去年發下宏願，要連續365天，每天跑42公里全程馬拉松，這不可能的任務，他竟真辦到了，而這項創舉，也為他募得了高達1百萬英鎊（新台幣3,700萬）的善款。

BBC報導，這名跑者名為Gary McKee，來自英國英格蘭西北部的坎布里亞郡（Cumbria）。他於2022年元旦起，每天一大早都先跑42公里，才赴核電廠上班。日復一日，風雨無阻，就這麼跑了365天，在年終完成了最後一場挑戰，當日陰雨綿綿，但群眾夾道歡迎，無不為之歡呼喝采。

Gary McKee共跑壞了20雙運動鞋，跑了逾15,300公里，但這場體力、耐力與毅力的試煉，一切都值得了。他共籌得了來自3萬人的1百萬英鎊的慈善捐款，將分別捐予英國癌症慈善組織Macmillan Cancer Support與安寧照護機構Hospice at Home West Cumbria。

這兩間機構都為McKee的奉獻感激至極，稱他「施展了魔法，凝聚地方支持」、「這種自律與決心太難想像，沒有言語能表達我們對他的誠摯感謝。在這艱難的時刻，癌症病友亟需這樣的支持。」

一年跑365場馬拉松！ 英國男子完成2022天天「全馬」挑戰
馬拉松
全馬
英國
癌症
慈善
捐款
善款

相關新聞

最新國人癌症報告出爐！大腸癌蟬聯15年第一 每4分19秒就有1人罹患
最新國人癌症報告出爐！大腸癌蟬聯15年第一 每4分19秒就有1人罹患
2022/12/29 18:04
英國大律師能否為黎智英辯護？傳中國拍板對香港國安法釋法
英國大律師能否為黎智英辯護？傳中國拍板對香港國安法釋法
2022/12/23 14:48
中國野心難測 澳洲有意將日本納入AUKUS聯盟
中國野心難測 澳洲有意將日本納入AUKUS聯盟
2022/12/11 16:51
【重啟癌症登月計畫】50%癌症是可藉由飲食預防　美國農業部教你食物保存、烹調小撇步
【重啟癌症登月計畫】50%癌症是可藉由飲食預防　美國農業部教你食物保存、烹調小撇步
2022/12/08 11:03
泰國祭10年簽證搶人才 美國、中國公民趨之若鶩
泰國祭10年簽證搶人才 美國、中國公民趨之若鶩
2022/12/05 13:55

更新時間 : 2023-01-01 14:33 GMT+08:00

最受歡迎

南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money 11」收視低迷　因節目太捧李泳知？
南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money 11」收視低迷　因節目太捧李泳知？
韓劇「黑暗榮耀The Glory」 宋慧喬首次挑戰暗黑復仇劇：第一次被打巴掌
韓劇「黑暗榮耀The Glory」 宋慧喬首次挑戰暗黑復仇劇：第一次被打巴掌
台灣永續日記者會　專家: 欲增加自然碳匯 需進行林相更新
台灣永續日記者會　專家: 欲增加自然碳匯 需進行林相更新
台灣英文新聞祝讀者新年快樂　2023健康平安
台灣英文新聞祝讀者新年快樂　2023健康平安
揮別疫情　美國時代廣場2023跨年重磅回歸　水晶球、1300公斤彩紙就位　嗨翻新年
揮別疫情　美國時代廣場2023跨年重磅回歸　水晶球、1300公斤彩紙就位　嗨翻新年
南韓D社爆李鍾碩、IU熱戀中 聖誕節同遊名古屋 經紀公司已證實
南韓D社爆李鍾碩、IU熱戀中 聖誕節同遊名古屋 經紀公司已證實
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
台籃史上最大咖開球嘉賓！《尚氣》男主角劉思慕31日新莊開球 今低調現身台北街頭
台籃史上最大咖開球嘉賓！《尚氣》男主角劉思慕31日新莊開球 今低調現身台北街頭
科技業裁員潮不斷！Google削減人事預算 恐裁近1.1萬名員工
科技業裁員潮不斷！Google削減人事預算 恐裁近1.1萬名員工