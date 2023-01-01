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台灣1/1日新增本土25,270例、19例本土死亡、1例境外移入死亡

今日新增116例境外移入、新增中重症134例。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/01 14:20
中央流行疫情指揮中心今（1）日宣布，新增25,270例本土個案及116例境外移入；另確診個案中新增20例死亡。(圖／中央流行疫情指揮中心提...

中央流行疫情指揮中心今（1）日宣布，新增25,270例本土個案及116例境外移入；另確診個案中新增20例死亡。(圖／中央流行疫情指揮中心提...

(台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增25,386例COVID-19確定病例，分別為25,270例本土個案及116例境外移入；另確診個案中新增20例死亡(其中1例為境外移入個案)；新增中重症134例。

指揮中心表示，今日新增之25,270例本土病例，為11,406例男性、13,840例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

以個案分布來看，新北市(5,334例)，臺中市(3,419例)，臺北市(2,860例)，桃園市(2,728例)，高雄市(2,398例)，臺南市(2,053例)，彰化縣(1,145例)，新竹縣(896例)，新竹市(765例)，苗栗縣(549例)，屏東縣(475例)，雲林縣(462例)，基隆市(418例)，南投縣(373例)，嘉義縣(330例)，宜蘭縣(328例)，花蓮縣(217例)，嘉義市(205例)，金門縣(126例)，臺東縣(116例)，澎湖縣(69例)，連江縣(4例)。

指揮中心指出，今日新增19例本土病例死亡個案，為12例男性、7例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、17例具慢性病史、9例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月23日至12月29日，死亡日期介於12月23日至12月29日。

指揮中心說明，今日新增116例境外移入個案中，為56例男性、60例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本(2例)，印尼、泰國及新加坡(各1例)，另111例感染國家調查中。入境日期介於去年12月1日至12月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,872,746例確診，15,273例死亡病例。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

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更新時間 : 2023-01-01 14:33 GMT+08:00

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