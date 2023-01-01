同為長榮航勤年終僅1月！元旦集體休假4000旅客受影響 台灣桃機：出發前先洽詢航空公司

(台灣英文新聞／社會組 綜合報導）長榮海運爽發45月年終，長榮航空給出3個月，唯長榮航勤年終僅1個月，半數員工心生不滿遂於元旦「依法休假」，導致47班出入境航班、約4000名旅客受影響，桃機已成立應變小組，調派人力支援勤務，並協調提供旅客所需服務。

長榮航勤員工因不滿年終僅1個月，選擇於1月1日休假，僅剩5成員工消化元旦連假的貨物裝卸和行李作業。截至今日上午11時，包括出境31班次、入境16班次在內，共47航班受影響；2965名出境旅客、入1190入境旅客共4155名旅客受到影響。

桃機公司表示，已於第一時間調度機坪空橋，供到場航班使用；也在上午8時30分成立緊急應變小組，邀長榮航勤、長榮航空等單位共商應變方案。

桃機公司進一步指出，目前已紓解出境客機共17班次，除了協調長榮航空、長榮航勤公司調派人力支援，提供受影響旅客必要服務，維持航廈之正常運作；也要求餐飲業者能提供滯留航廈旅客服務；另建議旅客出發前可向航空公司洽詢，以獲得最新資訊。

長榮航勤回應指出，近日因部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊，長榮航空今日上午由台北出發之航班多有延誤，抵達之航班行李提領作業亦較為緩慢。

長榮航勤強調，目前已緊急協商其他地勤公司或由人力派遣公司協助支援，並調整以客機為優先作業之裝卸載順序因應，目前延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，長榮航勤深感歉意。