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2022飛彈發射創紀錄 北韓金正恩新年祈望：成倍擴增核子火藥庫

北韓如此肆無忌「彈」，是否意味已取得進行核彈打擊的能力？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/01 11:50
北韓展示600釐米超大火箭炮發射器（圖／美聯社）

北韓展示600釐米超大火箭炮發射器（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）去年北韓大秀軍事肌肉，不僅飛彈發射數字創紀錄，更罕見以無人機侵入南韓領空。領導人金正恩在新年演說中持續窮兵黷武論調，新的一年，北韓將「成倍」擴充核子彈藥庫，並打造威力更強的洲際彈道飛彈。

綜合美聯社路透報導，金正恩在元旦的一場北韓勞動黨大會上，指控美國在南韓擘建核武，與南韓、日本進行三方軍事合作，意圖建立亞洲版的北約（NATO）組織。在美韓「史無前例」的孤立行動下，北韓不得不升級防衛能力，「成倍」擴增戰術核子武器，並儘速發射首枚軍事衛星。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）專家Ankit Panda點出，外界應注意金正恩本次所提到的新洲際彈道飛彈（ICBM），是否指涉北韓不日便將取得固態火箭發射系統。此前北韓測試的ICBM，皆採用液態推進器，而固態燃料的好處是，發射準備時間較短。

北韓去年共試射了70枚飛彈，如此猖狂的發射飛彈行徑，恐怕意味其在核武計畫上已取得了長足進展，使之更有膽氣。不過，北韓究竟有無能進行核彈打擊的能力，各方看法分歧。

朝鮮半島的緊張情勢已維持了好些時日，上週北韓更是睽違五年以來，首度派出多架無人機，侵入南韓領空，挑釁意味濃厚。南韓雖派出KA-1輕型攻擊機應處，卻不幸墜毀，而發射的數百發子彈，竟也未能擊落北韓無人機，引發防空能力的質疑。

面子掛不住，南韓總統尹錫悅震怒，下令軍方派無人機至北韓，作為回應，「儘管此舉意味升高情勢」，也在所不惜。此外，南韓國防部宣布，未來五年將斥資5,600億韓元加強無人機反制系統，包括建置雷射武器與訊號干擾器，而先前已向以色列採購、可執行精準打擊的「自殺式無人機」，也預計於今年1月服役。

2022飛彈發射創紀錄 北韓金正恩新年祈望：成倍擴增核子火藥庫

2022飛彈發射創紀錄 北韓金正恩新年祈望：成倍擴增核子火藥庫
北韓展示600釐米超大火箭炮發射器（圖／美聯社）
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