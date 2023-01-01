台灣總統蔡英文元旦談話 減輕人民負擔、願助中國防疫【影】

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣總統蔡英文今（1）日出席總統府升旗典禮後，發表了新年談話，在通膨壓力下，除了表達政府穩定民生的決心，也向疫情升溫的中國釋出善意，願基於人道立場，提供必要協助。

蔡英文演說要點如下：

減輕人民負擔

住的部分，將擴大租屋者的租金津貼，針對受升息影響較大的房貸族，規劃給予補貼。加速多元住屋供給，包括社會住宅的興建，加速危老房屋的更新改建。在行的負擔上，以生活圈為基礎的跨縣市通勤族，整合各項公共運輸優惠月票，幫人民省下交通費。另針對低收入戶及中低收入戶，明年也持續加發生活補助，加強照顧弱勢族群。

穩定民生物價

持續透過減徵貨物稅、從源頭補貼油電價的方式，來舒緩物價波動對生活的衝擊。同時，面對個別商品，如雞蛋的價格漲幅，政府將特別關注和因應。

調整產業體質、維持經濟動能

為了要因應國際景氣下滑，訂單減少，將透過補助及低利貸款，協助廠商重新設計產線，投資智慧化、低碳化的設備、軟體等。政府也會協助中小企業工廠，朝向合法、永續且有效率的方向改善，有助廠商升級轉型，並增加國內機械產業的訂單。

在國際觀光上，以2023年達成入境觀光客600萬人次為目標，針對旅行業招攬國際旅客、境外企業獎勵員工，來台旅遊、修學旅行、郵輪及包機獎助等，提供獎勵補助等措施。

在以公共設施促進內需投資部分，在極端氣候衝擊下，農業部門相關公共設施擴大投資。此外，將擴大綠色生態環境給付，擴大農保及農民職災保險，提高投保金額和給付。讓百萬農民的生活更有保障，更能因應氣候變遷對生產環境衝擊，並穩定國內糧食安全。

稅收運用

根據財政部預估，2022年全國稅收可望超過預算數4,500億元。其中，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央稅收占3,800億元。這3800億元所提供的財政餘裕，會朝三個方向使用。首先，以1,000億元為度，撥補勞保及健保基金財務缺口，同時挹注台電資源，進行電價補貼。另1,000億元，啟動第一波加強韌性經濟方案的7項措施，一方面減輕人民衣食住行上的壓力，一方面助迫切需要幫助的傳統產業、農漁業、觀光業。剩下的1,800億元，或許有第二波、第三波因應措施。

蔡英文強調，會預留一定的財源以備不時之需，在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。她指出，近來有人主張皆大歡喜，將這筆錢平均分給每一個人，但在全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，必須要未雨綢繆，把寶貴的資源，優先協助高風險的國人與產業，來維持國家因應危機的韌性，要把錢花在刀口上。

兩岸政策

蔡英文呼籲北京當局，台海的和平穩定，是區域內各方的共同責任，也是所有人的共同期待。從疫情到全球政經變局，兩岸正經歷許多共同挑戰，而戰爭從來都不是解決問題的選項，只有對話、合作，共同以促進區域的穩定發展為目標，才能夠讓更多人得到安全和幸福。

蔡英文提到，看到近來中國升溫的疫情狀況，只要有需要，基於人道關懷的立場，台灣願意提供必要的協助，幫助更多人走出疫情，有個健康而平安的新年。

依照最新情況和專家的指引，從今天開始，到1月31日為止，台灣也會啟動針對中國的相關防疫措施，確保國人健康。

直播影片：總統元旦談話、元旦升旗典禮