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解封後首場跨年 台北101煙火大秀首度360度展演

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/01 09:26
台北101跨年煙火，以各種語言的hello向全世界打招呼（圖／美聯社）

台北101跨年煙火，以各種語言的hello向全世界打招呼（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）疫情解封後首次跨年，百萬人潮湧入台北信義區，今年雖天公不作美，經典的台北101煙火秀，仍以360度展演引來驚呼。

今年101煙火主題為「關懷世界 閃耀夢想」，長達300秒、共1萬6,000枚煙火、六章主題，在建築四面點燃夜空，與民眾一同迎接2023年。

第一章為「跨越」，煙火翅膀從101頂冠高飛，傳遞希望、夢想與未來。鯨魚高歌呼喚同伴，象徵台灣與理念相同的朋友共同前進。燈塔喻台灣這座美麗島嶼，如同一座文明燈塔。

第二章為「每一道光都是台灣的希望」，彩虹、運動員等圖案紛陳，展現運動台灣、多元台灣、文明台灣、文化台灣、科技台灣、友善台灣之美。第三章為「向世界前進」，出現各種語言的hello，表達台灣與世界交朋友之決心。

第四章為「世界和平的閃耀未來」，傳遞台灣對戰爭、疫情、糧食危機、環境污染、、碳排放、全球暖化等議題之關懷。第五章為「閃耀夢想的2023」，以金色系的璀璨煙火，綻放每一個閃耀的夢想。最終章回歸主題「關懷世界閃耀夢想」，磅礡煙火齊發，正式宣告2023年的到來。

根據中央社，這場煙火秀是由藝術家賴雨農擔任導演，團隊還包括副導演動畫專家凌偉倫、專精雷射燈光的吳玉麟、煙火設計李秀超、原創音樂陳建騏。這些成員過去曾製作金馬獎、金鐘獎、金曲獎，堪稱三金團隊。

解封後首場跨年 台北101煙火大秀首度360度展演

解封後首場跨年 台北101煙火大秀首度360度展演

解封後首場跨年 台北101煙火大秀首度360度展演
台北101跨年煙火秀（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-01-01 09:59 GMT+08:00

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