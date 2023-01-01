台灣黑熊在公路奔跑！ 登山遇黑熊怎辦？玉山國家公園提供小撇步

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）玉山國家公園有著豐富的動植物，有機會與野生動物來一場不經意的邂逅。鑒於近日有民眾在南韓公路上多次拍到黑熊在公路上奔跑，玉山國家公園管理處（玉管處）呼籲大家，別驚慌、別餵食，垃圾記得帶下山，為保育盡一份力。

玉管處指出，台灣黑熊是台灣唯一原生熊類動物，玉山國家公園輻員廣大，棲地完整而連續，生態資源多樣性豐富，為黑熊重要棲息地，全園區黑熊族群數量概估約為250-300隻。

近年來玉管處委託屏東科技大學研究團隊以人造衛星發報器進行追蹤，分析黑熊活動範圍、活動模式與棲息地利用情形，發現黑熊活動範圍超過達200平方公里，有一半以上的追蹤個體會在國家公園範圍外活動。根據研究，黑熊以日行性為主，晨昏時段是活動高峰。黑熊冬季不冬眠，但秋冬季的活動較春夏二季頻繁，夜晚活動比例增加，可能與準備入冬的「大量進食期」有關。

玉管處呼籲民眾，若遇黑熊，請與牠保持適當距離，並遵守不干擾、不接觸及不餵食之原則。上山健行時，請攜帶熊鈴、哨子或製造聲響，並結伴同行。食物請妥善放置，勿使味道溢散吸引熊前來；離開時請將自身的垃圾、廚餘帶下山，避免引起熊等野生動物取食而干擾其自然習性。

如果看到黑熊，請保持冷靜，安靜儘速離開現場。如果在馬路上看到黑熊，也不要驚慌或下車，在行車安全的前提下，放慢車速或停車，讓黑熊從容離開馬路。

想對黑熊生態習性有更多認識、想知曉遭遇黑熊如何因應，可觀賞玉管處製作的宣導短片。另，登山健行發現黑熊，請透過電話049-2773121通報，或在玉管處官網通報。