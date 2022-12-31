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因健康因素主動退位　前教宗本篤十六世95高齡病逝梵蒂岡

2013年本篤十六世以心力和體力日益衰退為由決定辭去教宗職位，成為自從1415年以來首位退位的普世天主教會領袖，在任時間不到8年。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2022/12/31 21:05
圖為本篤16世2014年檔案照片 (美聯社) 

圖為本篤16世2014年檔案照片 (美聯社) 

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 因健康因素自動退位將近10年的前教宗本篤十六世（Benedict XVI），今（31）日逝世於其梵蒂岡的住居中，享耆壽95歲，其遺體將自一月二日起置於聖伯多祿大殿（St. Peter’s Basilica）供人瞻仰，喪禮則將在5日由現任教宗方濟各（Pope Emeritus）主持，各界紛紛表示哀悼。

本篤十六世本名拉辛格（Joseph Aloisius Ratzinger），他於1927年出生於德國上巴伐利亞一個天主教家庭，二次世界大戰後持續鑽研神學並獲神學博士學位，最後在2004年時任教宗的若望保祿二世逝世後晉牧，成為本篤十六世。

因健康因素主動退位　前教宗本篤十六世95高齡病逝梵蒂岡

教宗本篤16世（中) 攝於2007年 (美聯社)

2013年本篤十六世以心力和體力日益衰退為由決定辭去教宗職位，成為自從1415年以來首位退位的普世天主教會領袖，在任時間不到8年。他的退位，也開創了2位教宗共同生活在梵蒂岡圍牆內的史無前例情況。

本篤十六世是一位學者型的教會領袖，並在神學界享有崇高的威望與地位。他在位期間，時常強調宗教對世界和平的重要影響，除稱讚伊斯蘭教義及穆斯林虔誠的信仰與高尚的宗教道德外，在美國前總統布希（George W. Bush）宣布911事件後美國發起的反恐戰爭是「十字軍東征」時，表達了反對立場，甚至譴責美國入侵伊拉克是「不正義的戰爭」。

雖然其在位期間仍有著許多具爭議性的言論，像是一度遭誤解的「先知穆罕默德部分教導『不人道』」，並引起伊斯蘭世界反彈，以及曾表示「保險套無法解決非洲愛滋問題」等，不可否認他依舊是一個備受全球尊敬的重要領導人。

包括法國、德國、英國等國領袖及宗教界人士皆表達了追思之意。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）指出，本篤十六在世期間，傾其靈魂及智慧打造一個如同兄弟姊妹般友愛的和平世界。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則說，本篤十六世無疑是信仰與理性的巨人( a “giant of faith and reason”)，他絕不會被歷史遺忘。

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更新時間 : 2022-12-31 21:47 GMT+08:00

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