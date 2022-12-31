全球迎接2023年　紐西蘭、澳洲率先施放跨年煙火　台灣新北璀璨煙火、不遑多讓

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）全球80億人口今天準備迎接2023年來臨，告別惴惴不安的一年。過去這一年歐洲爆發俄烏戰爭、物價突飛猛漲，經過連年新冠疫情糾纏，許多人都盼望跨年夜能縱情歡樂，暫時忘記一切煩惱。

雪梨2022/12/31晚間跨年煙火秀 (AAPIMAGE via Reuters Connect)

「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火, 12月31日晚間在象徵2023的8時23分發射第1發煙火，首創淡水、八里及淡江大橋工區同步施放，讓民眾在淡水、八里都能觀賞精彩的煙火秀。煙火光彩奪目。中央社

新北市政府31日晚間8時23分舉辦「璀璨新北–1314就愛你」跨河煙火秀，首創淡水、八里及淡江大橋工區同步施放，以燦爛煙火陪伴民眾迎接2023年的到來。中央社

因時差關係，全球最早迎接2023年的國家是太平洋島國吉里巴斯（Kiribati），台灣時間12/31晚間6時左右就已跨年，其次則是東加王國（Tonga）、薩摩亞（Samoa）、以及紐西蘭等3國，在台灣時間今晚7點左右迎來2023年。

紐西蘭北島大城奧克蘭（Auckland）當地政府，在知名地標「天空塔」（Sky Tower）施放盛大跨年煙火。

澳洲雪梨（Sydney）則是在台灣時間晚間9點迎接2023年，跨年煙火秀一如往例在雪梨港登場，與雪梨歌劇院互相輝映。

紐西蘭奧克蘭當地2022/12/31晚間, 於天空塔舉辦的煙火秀 (美聯社)