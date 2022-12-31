2022年最後一天、北韓再射3枚飛彈　台灣與美日韓政府均強烈譴責

(台灣英文新聞/李昱德 綜合報導) 當全球都在準備迎接2023年之際，北韓卻準備了「別出心裁」的「煙火」，在今（31）日早上向日本海發射了三枚彈道飛彈，引發鄰近國家的警覺，而外界也擔心，北韓似乎變得更有攻擊性。

日本防衛省指出，第一枚飛彈約在當地時間早上8時射出，第二枚在14分鐘後，第三枚則在第二枚1分鐘後射出。三枚飛彈都是從北韓首都平壤的近郊發射，最高爬升高度為100公里，最遠射程則為350公里左右，最後落在日本的專屬經濟區外。

加上這次，今年北韓發射的飛彈數量已逼近70枚，其中還有8枚左右、威脅性較大的洲際彈道飛彈，而對於一個外界認為擁有核彈的國家來說，洲際彈道飛彈讓北韓有辦法對較遠距離的國家進行核打擊，讓其危險性大增。

除此之外，這次試射飛彈，距離12月26日、北韓時隔5年再次出動無人機侵犯南韓領空僅數天而已。當天南韓軍方立刻出動直升機與戰機去對付這些無人飛行載具，後來還因未能擊落這批無人機公開道歉，南韓總統尹錫悅則藉機呼籲增加防空與空軍武力部署，以強化對北韓的監控能力。

而南韓及日本的軍方都表示，北韓31日的飛彈自發射至落地飛行狀況皆在完全的掌握之中，同時也將密切與美軍配合，持續防禦北韓方面任何可能的挑釁與攻擊。

台灣外交部31日發布新聞稿指出，美國、日本及韓國政府均已對北韓挑釁行徑表示強烈譴責。自今年1月起，北韓頻繁試射各式洲際、中、短程彈道飛彈及巡弋飛彈，同時進行恢復核子試爆的準備工作，升高韓半島及印太區域緊張情勢。

中央社引述外交部表示，對北韓無視聯合國安全理事會禁令，肆意試射飛彈，破壞區域和平穩定的行徑，再次表達嚴正譴責。台灣將持續關注北韓各種武力恫嚇與挑釁行徑，並與理念相近國家合作共促韓半島的和平、繁榮及無核化，遏止威權主義擴張侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的自由開放與穩定繁榮。