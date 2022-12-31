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2022年最後一天、北韓再射3枚飛彈　台灣與美日韓政府均強烈譴責

➤今年北韓發射的飛彈數量已逼近70枚，其中還有8枚左右、威脅性較大的洲際彈道飛彈。➤我外交部表示，對北韓無視聯合國安全理事會禁令，肆意試射飛彈，破壞區域和平穩定的行徑，再次表達嚴正譴責。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2022/12/31 19:53
圖為2022年11月3日, 南韓電視台報導北韓試射飛彈的消息 (路透/The Yomiuri Shimbun )

圖為2022年11月3日, 南韓電視台報導北韓試射飛彈的消息 (路透/The Yomiuri Shimbun )

(台灣英文新聞/李昱德 綜合報導) 當全球都在準備迎接2023年之際，北韓卻準備了「別出心裁」的「煙火」，在今（31）日早上向日本海發射了三枚彈道飛彈，引發鄰近國家的警覺，而外界也擔心，北韓似乎變得更有攻擊性。

日本防衛省指出，第一枚飛彈約在當地時間早上8時射出，第二枚在14分鐘後，第三枚則在第二枚1分鐘後射出。三枚飛彈都是從北韓首都平壤的近郊發射，最高爬升高度為100公里，最遠射程則為350公里左右，最後落在日本的專屬經濟區外。

加上這次，今年北韓發射的飛彈數量已逼近70枚，其中還有8枚左右、威脅性較大的洲際彈道飛彈，而對於一個外界認為擁有核彈的國家來說，洲際彈道飛彈讓北韓有辦法對較遠距離的國家進行核打擊，讓其危險性大增。

除此之外，這次試射飛彈，距離12月26日、北韓時隔5年再次出動無人機侵犯南韓領空僅數天而已。當天南韓軍方立刻出動直升機與戰機去對付這些無人飛行載具，後來還因未能擊落這批無人機公開道歉南韓總統尹錫悅則藉機呼籲增加防空與空軍武力部署，以強化對北韓的監控能力。

而南韓及日本的軍方都表示，北韓31日的飛彈自發射至落地飛行狀況皆在完全的掌握之中，同時也將密切與美軍配合，持續防禦北韓方面任何可能的挑釁與攻擊。

台灣外交部31日發布新聞稿指出，美國、日本及韓國政府均已對北韓挑釁行徑表示強烈譴責。自今年1月起，北韓頻繁試射各式洲際、中、短程彈道飛彈及巡弋飛彈，同時進行恢復核子試爆的準備工作，升高韓半島及印太區域緊張情勢。

中央社引述外交部表示，對北韓無視聯合國安全理事會禁令，肆意試射飛彈，破壞區域和平穩定的行徑，再次表達嚴正譴責。台灣將持續關注北韓各種武力恫嚇與挑釁行徑，並與理念相近國家合作共促韓半島的和平、繁榮及無核化，遏止威權主義擴張侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的自由開放與穩定繁榮。
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