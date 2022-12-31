疫後首個韓國議員團訪台灣　晉見蔡總統　就台海情勢、兩韓關係交換意見

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）韓國國會「韓台議員親善協會」會長趙慶泰（Cho Kyoung Tae）議員日前低調率團訪台，期間曾晉見總統蔡英文、拜會立法院長游錫堃等，外交部今（31）日發布新聞稿證實。

外交部表示，趙慶泰28日至31日率團來台訪問，該團是全球COVID-19疫情爆發2年多以來，韓國國會議員首次組團訪台。趙會長一行於訪台期間晉見蔡英文總統，拜會立法院長游錫堃，並接受外交部政務次長田中光晚宴，就推動台韓間各項重要合作議題交換意見；另外訪團也拜會大陸委員會，就台海情勢及兩韓關係等議題交換意見。

趙會長自101年起擔任「韓台議員親善協會」會長，長期推動台韓交流合作不遺餘力。在趙會長的協助推動下，台灣與韓國於去(110)年11月簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，並於本年2月簽署「國際駕照相互承認瞭解備忘錄」。這次趙會長一行來訪，以具體行動展現對我國的支持，也彰顯韓國友人對台灣的真摰情誼。

台韓同為全球民主陣營重要成員，經貿及人員交流等實質關係密切。韓國官方自去年5月起，在國際場合多次重申維持台灣海峽和平穩定的重要性，也在本(12)月發布的「自由、和平、繁榮之印度太平洋戰略」中，強調台海和平穩定與韓半島和平穩定及印太區域安全繁榮的關聯性。外交部將持續與韓國推動各項交流合作，深化台韓關係。