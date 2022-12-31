2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新的一年就要到了，是否該到廟裡為自己點一盞燈，祈求一整年的平靜與安心？桃園護國宮建議明年民國112年歲次癸卯，犯(剋)太歲生肖有五，分別是牛、兔、龍、雞、狗，建議「安太歲」來消災解厄。

有別於許多公版安太歲的生肖名單，護國宮多年來皆由太子爺親自批寫，因此稍有不同；其中流年趨吉避凶注意事項，獲得許多信眾反饋。古云 : 「太歲當頭坐、無喜必有禍」這句話眾所周知，也讓很多人覺得太歲是不好的，其實太歲星君並非是兇神，反而是慈悲的守護神，凡年度犯太歲者(刑、沖、破、害、值)，有機會吉星高照、也較容易被影響導致運勢低靡，因此重視民間習俗的長輩們不敢大意。

其實無論是哪位太歲神當值，秉持謹慎面對這樣的文化與傳承態度，點上太歲燈安太歲，可讓元辰不受太歲影響，或許也能成為一個心靈上的寄託。

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除了安太歲之外，大家都知道的點燈種類有很多、不免讓人眼花撩亂。究竟點燈要怎麼點，才是符合切身需要呢？想要知道點燈大補帖的可千萬要看清楚了。

太歲燈-避災厄，就是當年度犯(剋)太歲之生肖者所點、光明燈-開智慧、元辰燈-護元神、文昌燈-考試功名求順遂、五路財神燈-大家最清楚就是求財，比較適合從事業務、專案、公司負責人點；另外五方福德燈則是適合荷包較為緊縮、財庫破洞者祈求，這些是大家比較熟知的點燈燈種；此外月老燈也有分為求姻緣、貴人及夫妻情感和睦等不同的類別，可得要點對才能有效果。

以太子爺聞名北台灣的桃園護國宮，將燈種分門別類以及組合配套，讓有選擇障礙的人一目瞭然，如 : 精神不佳、運勢低靡、久病纏身、常吃藥祈求平安健康者可點「天醫燈＋光明燈＋元辰燈」；職場升遷、貴人提拔、考運聰慧、找工作求事業貴人者可點「文昌功名燈＋月老貴人燈」。

錢財守不住祈求財運、守財者可點「五路財神燈＋五方福德燈外加補財庫」、夫妻祈求在兔年懷孕保胎、生產順利者也能點「註生娘娘燈＋天醫燈＋元辰燈」，直接選好選滿，而且除了服務外地信眾、可以線上點燈之外，護國宮秉持造福鄰里的初衷為大眾解憂開豁，親臨現場點燈亦能向太子爺公問事，為大眾點亮一盞明燈指路。

更多點燈事宜，請上桃園護國宮太子廟官網。