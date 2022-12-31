IP授權產業火熱！「臺灣首屆創媒會」台北圓山登場　創造1+1大於2優勢

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台灣的IP授權產業更是日漸成熟，從你我生活中所逛的展覽如迪士尼，到一張發佈在社群媒體上的插畫、Line 貼圖等，都能透過IP的影響力結合品牌的商品力，這不但是一個鼓勵創意的產業，更是可以槓桿出一個品牌生態圈的中心。台灣也終於在眾人引頸期盼下，首屆為IP產業所舉辦的創作者媒合會 「TCCE 臺灣創媒會」於12/30-1/2在台北花博爭艷館盛大登場！

汪來汪趣在臺灣創造空間商品聯名，合作範圍廣泛。圖／TCCE提供

那什麼是IP呢？IP其實就是 Intellectual Property（智慧財產權）的縮寫，IP化是指透過取得創作者授權其創作的圖像、文字、音樂、動漫、電影等的版權，再將這些作品製作成周邊產品，不過作品的財產權利仍保留在創作者身上。

近期IP在全世界許多地區日益受到重視，根據國際授權業協會（Licensing International）今年發布的全球授權產業研究報告（Global Licensing Industry Study）中顯示，2021年度，全世界授權商品與服務所創造的產值大約是3155億，其中又以娛樂／角色授權為最大宗，佔了41.2%。

由IPCP 媒合平台、伙星數位文創、立方品整合行銷共同主辦的臺灣創媒會，是台灣第一場 B2B 的圖像IP商展，聚集超過百家台灣在地的多元風格品牌，從IP創作者到產業鏈上的製作與發行通路，協助IP創作者及品牌端更高效地完成商業媒合串連，創造1+1大於2的局勢。

為了使創作者與品牌方能順利對接，特別舉辦了IP趨勢論壇、展前完善培訓、展中媒合、展後交流，進而創造高價曝光，而參展的類別包括新秀廠商、優質產品製造商、插畫/角色/印花/音樂/動畫/漫畫等不同風格創作者以及品牌代理商、NFT等；以及專業的律師與行銷顧問駐點-「品牌大躍進」，從電商、媒體公關、論壇行銷、社群圖文優化、增粉與廣告投放到法律，提供諮詢服務。另外每天上下午兩場VIP買家團導覽，於展會中進行逐攤導覽，為雙方開啟更多的合作機會。

如果你想藉由與IP賦能商品，卻不知如何開啟第一步，那絕對不能錯過IP產業最新趨勢與發展研討年會的知識論壇，邀請了近 20 位產業界的優秀代表，分享IP品牌與創作者都必須了解的授權專業知識，包括綜觀的從國際IP品牌授權案例了解如何聯名創造收入、與各產業的合作方式、周邊商品的發展脈絡，到如何打造百萬流量的IP、未來NFT趨勢的結合，以及法律條文的保護與規範等等都一應俱全。

麻吉貓為臺灣知名IP，曾與捷運局合作，是臺灣知名IP發展重要指標。圖／TCCE提供

其中特別值得一提的是，由捷運列車彩繪知名的麻吉貓IP—12/31黃志平老師所主講的「國內IP從0到1再到海外 –建立夥伴關係分析」適合剛開始發展IP的人，分享從0開始發展IP到台灣知名、海外代理的歷程以及如何 結合創作與商務兩大思維，不容錯過！另一亮點是人稱授權女王、前迪士尼中港台授權總監的張若瑩Wendy老師於1/1主講的「空間授權案例分享」，曾代理知名國內外的IP，創造出眾多國內外聯名新操作，包括飯店授權、郵票授權、飛機授權等。推薦想要活用IP幫助品牌增加新話題，務必要來聽這一場。

台灣創作者的能量充沛，IPCP 創辦人王孝梅表示：「我們非常有信心，在三年內，臺灣創媒會將會是亞洲最具代表性的品牌 IP 授權展。」歡迎持續創作的IP創作家或是想找 IP 的合作品牌商，一起共襄盛舉，使臺灣文創產業能更加豐富，共同見證台灣 IP 走向亞洲、邁向世界重要里程碑元年吧！

想要了解更多TCCE 臺灣創媒會資訊請上官網。

臺灣創媒會有上百位台灣在地的創作者及企業品牌參加。圖／TCCE提供