Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

南韓D社爆李鐘碩、IU熱戀中 聖誕節同遊名古屋 經紀公司已證實

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/31 16:07
韓媒Dispatch爆李鐘碩、IU熱戀中（圖/李鐘碩、IU IG@jongsuk0206 @dlwlrma）

韓媒Dispatch爆李鐘碩、IU熱戀中（圖/李鐘碩、IU IG@jongsuk0206 @dlwlrma）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓最大爆料媒體Dispatch，每年元旦都會爆料一組演藝圈情侶，這次似乎是提早了一天公布，而這次的爆料主角也果然非常大咖，為超知名演員李鐘碩及橫跨歌唱與戲劇界的IU。

對此，李鐘碩經紀公司亦發出聲明證實，李鐘碩與IU確實從同事昇華為情侶關係，希望大家能夠多多支持。

根據D社爆料，李鐘碩及IU今年聖誕節就一同飛往日本名古屋低調地度過三天兩夜的假期，入住於當地最高級的度假村「安縵伊沐」。

根據D社，今年12月20日時，李鐘碩先行至日本大阪舉辦粉絲見面會，結束後前往名古屋；而IU則是隨後於24日與弟弟一同搭飛機前往。

據悉，李鐘碩的聖誕節行程是在經紀人不知情下計畫的，並自行訂房、申請接機服務。

據報導，兩人名古屋旅程結束後分別回韓，IU直接從名古屋搭機回韓，而李鐘碩則是到東京轉機回國。

雖然兩人分開回國，但根據D社，兩人回國當天還戴著情侶眼鏡及包包。

根據報導，兩人身邊的好友表示，雙方家屬都已見過面並認同這段感情，也表示，IU曾出席了李鐘碩妹妹的結婚典禮，並在婚禮上祝唱，而IU弟弟此次的聖誕節行程亦是李鐘碩招待的。

好友亦表示，兩人已熱戀約四個月，雙方對彼此都有著正面影響。

李鐘碩在今年「2022年MBC演技大賞」中以「黑話律師」榮獲大賞，當時李鐘碩在得獎感言中說道，想藉著頒獎典禮的場合向「某人」表達感謝，並說道「我喜歡你很久了，也非常尊敬你，每次看到那位朋友，都會有著應該更努力生活，成為更好的人的想法，我反省了很多，以後也會努力成為更好的人」。

當時這段感言引起了一陣討論，現在也不禁讓人聯想，這個人指的是否就是IU。
南韓
韓星
李鐘碩
IU
熱戀

相關新聞

藝人陸續出走　YG娛樂再宣布韓團iKON全員及姜棟元不續約
藝人陸續出走　YG娛樂再宣布韓團iKON全員及姜棟元不續約
2022/12/30 13:48
南韓：自中國入境旅客登機前、入境後均須PCR篩檢　並限制發放短期簽證
南韓：自中國入境旅客登機前、入境後均須PCR篩檢　並限制發放短期簽證
2022/12/30 12:17
南韓發生嚴重隧道大火　初步估計共5死37傷
南韓發生嚴重隧道大火　初步估計共5死37傷
2022/12/29 17:36
南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money 11」收視低迷　因節目太捧李泳知？
南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money 11」收視低迷　因節目太捧李泳知？
2022/12/28 17:26
南韓涉貪前總統李明博獲特赦 免除15年刑期、82億韓元罰金、還能再參選
南韓涉貪前總統李明博獲特赦 免除15年刑期、82億韓元罰金、還能再參選
2022/12/27 18:07

更新時間 : 2022-12-31 17:13 GMT+08:00

最受歡迎

南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money 11」收視低迷　因節目太捧李泳知？
南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money 11」收視低迷　因節目太捧李泳知？
2023年日韓旅遊刷卡首選　富邦J卡衝5%回饋
2023年日韓旅遊刷卡首選　富邦J卡衝5%回饋
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
台灣永續日記者會　專家: 欲增加自然碳匯 需進行林相更新
台灣永續日記者會　專家: 欲增加自然碳匯 需進行林相更新
台籃史上最大咖開球嘉賓！《尚氣》男主角劉思慕31日新莊開球 今低調現身台北街頭
台籃史上最大咖開球嘉賓！《尚氣》男主角劉思慕31日新莊開球 今低調現身台北街頭
台北市大安森林公園「生態防蚊」:慢一點更友善
台北市大安森林公園「生態防蚊」:慢一點更友善
韓劇「黑暗榮耀The Glory」 宋慧喬首次挑戰暗黑復仇劇：第一次被打巴掌
韓劇「黑暗榮耀The Glory」 宋慧喬首次挑戰暗黑復仇劇：第一次被打巴掌
科技業裁員潮不斷！Google削減人事預算 恐裁近1.1萬名員工
科技業裁員潮不斷！Google削減人事預算 恐裁近1.1萬名員工
中國疫情大爆發恐冒新病毒株 致病性、致命率沒人說得準
中國疫情大爆發恐冒新病毒株 致病性、致命率沒人說得準