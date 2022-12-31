南韓D社爆李鐘碩、IU熱戀中 聖誕節同遊名古屋 經紀公司已證實

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓最大爆料媒體Dispatch，每年元旦都會爆料一組演藝圈情侶，這次似乎是提早了一天公布，而這次的爆料主角也果然非常大咖，為超知名演員李鐘碩及橫跨歌唱與戲劇界的IU。

對此，李鐘碩經紀公司亦發出聲明證實，李鐘碩與IU確實從同事昇華為情侶關係，希望大家能夠多多支持。

根據D社爆料，李鐘碩及IU今年聖誕節就一同飛往日本名古屋低調地度過三天兩夜的假期，入住於當地最高級的度假村「安縵伊沐」。

根據D社，今年12月20日時，李鐘碩先行至日本大阪舉辦粉絲見面會，結束後前往名古屋；而IU則是隨後於24日與弟弟一同搭飛機前往。

據悉，李鐘碩的聖誕節行程是在經紀人不知情下計畫的，並自行訂房、申請接機服務。

據報導，兩人名古屋旅程結束後分別回韓，IU直接從名古屋搭機回韓，而李鐘碩則是到東京轉機回國。

雖然兩人分開回國，但根據D社，兩人回國當天還戴著情侶眼鏡及包包。

根據報導，兩人身邊的好友表示，雙方家屬都已見過面並認同這段感情，也表示，IU曾出席了李鐘碩妹妹的結婚典禮，並在婚禮上祝唱，而IU弟弟此次的聖誕節行程亦是李鐘碩招待的。

好友亦表示，兩人已熱戀約四個月，雙方對彼此都有著正面影響。

李鐘碩在今年「2022年MBC演技大賞」中以「黑話律師」榮獲大賞，當時李鐘碩在得獎感言中說道，想藉著頒獎典禮的場合向「某人」表達感謝，並說道「我喜歡你很久了，也非常尊敬你，每次看到那位朋友，都會有著應該更努力生活，成為更好的人的想法，我反省了很多，以後也會努力成為更好的人」。

當時這段感言引起了一陣討論，現在也不禁讓人聯想，這個人指的是否就是IU。