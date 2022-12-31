（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）全台最早跨年煙火「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火秀將於12月31日20點23分在淡水河「兩岸三地」施放，當日下午4點開始進行交通管制，為了服務市民參與跨年活動需求，淡海輕軌12月31日跨年夜將通宵營運，連續42小時不打烊。新北捷運公司也推薦元旦連假淡水地區輕軌沿線一日遊路線，鼓勵民眾搭乘大眾運輸進行戶外出遊。

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新北捷運公司表示，為因應今年「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火秀觀賞跨年煙火人潮，當天將分時段加開列車，人潮最洶湧的晚間時段，藍海線將加發列車，從平時3輛列車運行，加密到同時11輛列車運行，班距也將是人潮狀況加密縮短為6分鐘，夜間人潮疏散後，捷運公司將持續視現場情況調整列車班距，後續半夜配合跨年旅客需求持續營運。

元旦連假期間，新北捷運公司推薦三條輕軌沿線一日遊路線，在V03淡金鄧公站附近有櫻花大道及三空泉農莊，在V06新市一路站可搭乘接駁車前往緣道觀音廟，V26淡水漁人碼頭站，有觀音山美景及幾米主題樂園，周邊還有金色水岸自行車道及馬術園區等知名景點。

新北捷運提醒旅客，煙火期間進行交通管制，建議搭乘輕軌等大眾運輸工具前往，淡海輕軌全線各站皆有多元行動支付，鼓勵旅客使用電子票證，搭乘旅客仍需全程佩戴口罩、保持社交安全距離，確保搭乘安全。

另外，因應前往台北參加跨年活動民眾的夜歸需求，新北市將於跨年夜啟動公車延後收班，包括自捷運圓山站發車到林口的937快速公車和與捷運站銜接的共計15條公車路線，將延後至元旦凌晨1時發末班車，讓參與跨年活動的民眾能安全、安心回家。



交通局運輸管理科科長林詩欽表示，這15條公車路線分別是920、937、939、綠2左、綠2右、藍2、藍15、藍23、藍37、藍38、藍41、紅26、紅27、橘2、橘5等，配合台北跨年活動將延後至元旦凌晨1時發末班車，同時車頭LED面板會顯示「跨年接駁加班車」，方便民眾辨識。



交通局也溫馨提醒，根據氣象局預報跨年夜寒流來襲，請做好保暖，避免受凍著涼，另外也呼籲民眾戴好口罩再上車，做好防疫，安全快樂回家。

全台灣最早跨年煙火淡水、八里登場 淡海輕軌連續42小時不打烊