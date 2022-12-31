（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增25,755例COVID-19確定病例，分別為25,674例本土個案及81例境外移入；另確診個案中新增38例死亡。



指揮中心表示，今日新增之25,674例本土病例，為11,650例男性、14,010例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(5,405例)，臺中市(3,212例)，臺北市(2,981例)，桃園市(2,833例)，高雄市(2,442例)，臺南市(2,026例)。



指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為24例男性、14例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、23例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月5日至12月28日，死亡日期介於6月7日至12月28日。





指揮中心說明，今日新增81例境外移入個案中，為44例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲以上，分別自日本(2例)、香港及新加坡(各1例)，另77例感染國家調查中。入境日期介於今年11月30日至12月30日。



指揮中心統計，截至目前國內累計8,847,360例確診，分別為40,201例境外移入、8,807,105例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計15,253例COVID-19死亡病例，其中15,236例本土，另17例為境外移入。

12/31台灣增25,755例COVID-19：25,674例本土、81例境外移入、38例死亡