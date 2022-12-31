Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

12/31台灣增25,755例COVID-19：25,674例本土、81例境外移入、38例死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/31 14:20
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增25,755例COVID-19確定病例，分別為25,674例本土個案及81例境外移入；另確診個案中新增38例死亡。

指揮中心表示，今日新增之25,674例本土病例，為11,650例男性、14,010例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(5,405例)，臺中市(3,212例)，臺北市(2,981例)，桃園市(2,833例)，高雄市(2,442例)，臺南市(2,026例)。

指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為24例男性、14例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、23例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月5日至12月28日，死亡日期介於6月7日至12月28日。

12/31台灣增25,755例COVID-19：25,674例本土、81例境外移入、38例死亡12/31台灣增25,755例COVID-19：25,674例本土、81例境外移入、38例死亡

指揮中心說明，今日新增81例境外移入個案中，為44例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲以上，分別自日本(2例)、香港及新加坡(各1例)，另77例感染國家調查中。入境日期介於今年11月30日至12月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,847,360例確診，分別為40,201例境外移入、8,807,105例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計15,253例COVID-19死亡病例，其中15,236例本土，另17例為境外移入。

12/31台灣增25,755例COVID-19：25,674例本土、81例境外移入、38例死亡
新增確診
新冠肺炎

相關新聞

比上週五激增43.5%！12/30台灣增27,413例COVID-19確定病例：27,220例本土、193例境外移入、34例死亡
比上週五激增43.5%！12/30台灣增27,413例COVID-19確定病例：27,220例本土、193例境外移入、34例死亡
2022/12/30 14:17
台灣12/29本土+27,803 死亡+36　20多歲女性於確診當日病逝
台灣12/29本土+27,803 死亡+36　20多歲女性於確診當日病逝
2022/12/29 15:20
12/28台灣本土+27,942／死亡+25　疫情連10天上升 較上周三暴增46.7％
12/28台灣本土+27,942／死亡+25　疫情連10天上升 較上周三暴增46.7％
2022/12/28 14:16
中國鬆綁防疫管控　王必勝：台灣會依自己的腳步　最快春節後調整傳染病分類
中國鬆綁防疫管控　王必勝：台灣會依自己的腳步　最快春節後調整傳染病分類
2022/12/27 16:28
防病毒入侵　日本：12/30起自中國入境者須新冠篩檢　陽性隔離7天
防病毒入侵　日本：12/30起自中國入境者須新冠篩檢　陽性隔離7天
2022/12/27 15:39

更新時間 : 2022-12-31 15:42 GMT+08:00

最受歡迎

南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money 11」收視低迷　因節目太捧李泳知？
南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money 11」收視低迷　因節目太捧李泳知？
2023年日韓旅遊刷卡首選　富邦J卡衝5%回饋
2023年日韓旅遊刷卡首選　富邦J卡衝5%回饋
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
台灣永續日記者會　專家: 欲增加自然碳匯 需進行林相更新
台灣永續日記者會　專家: 欲增加自然碳匯 需進行林相更新
台籃史上最大咖開球嘉賓！《尚氣》男主角劉思慕31日新莊開球 今低調現身台北街頭
台籃史上最大咖開球嘉賓！《尚氣》男主角劉思慕31日新莊開球 今低調現身台北街頭
台北市大安森林公園「生態防蚊」:慢一點更友善
台北市大安森林公園「生態防蚊」:慢一點更友善
科技業裁員潮不斷！Google削減人事預算 恐裁近1.1萬名員工
科技業裁員潮不斷！Google削減人事預算 恐裁近1.1萬名員工
韓劇「黑暗榮耀The Glory」 宋慧喬首次挑戰暗黑復仇劇：第一次被打巴掌
韓劇「黑暗榮耀The Glory」 宋慧喬首次挑戰暗黑復仇劇：第一次被打巴掌
中國疫情大爆發恐冒新病毒株 致病性、致命率沒人說得準
中國疫情大爆發恐冒新病毒株 致病性、致命率沒人說得準