Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

美國女性新聞先驅•傳奇主播芭芭拉華特斯過世　享壽93歲

華特斯效力美國廣播公司ABC近40年，更早之前在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）工作期間，曾獨家訪問多名領袖、王室成員和演藝人員，為此聲名大噪，名氣完全不輸受訪者，處於廣電新聞業潮流前線。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/31 14:44
1980年5月8日, 芭芭拉華特斯(右) 在ABC新聞節目中訪問前總統尼克森(左) (美聯社) 

1980年5月8日, 芭芭拉華特斯(右) 在ABC新聞節目中訪問前總統尼克森(左) (美聯社) 

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國廣播公司新聞網（ABC News）30日晚間報導，美國電視新聞界的女性先驅芭芭拉華特斯（Barbara Walters）在紐約家中過世，享耆壽93歲。

美國女性新聞先驅•傳奇主播芭芭拉華特斯過世　享壽93歲

1976年6月3日, 主持NBC電視台節目: Today Show (美聯社)

美國女性新聞先驅•傳奇主播芭芭拉華特斯過世　享壽93歲

2010年7月28日, 在 ABC '"The View" (觀點) 節目中, 訪問歐巴馬總統 (美聯社)

美國女性新聞先驅•傳奇主播芭芭拉華特斯過世　享壽93歲

1978年12月14日以ABC記者身分, 前往白宮採訪卡特總統 (Jimmy Carter) (美聯社檔案照片)

美國女性新聞先驅•傳奇主播芭芭拉華特斯過世　享壽93歲

1975年5月7日, 美參議員麥高文( George McGovern)訪問古巴, 芭芭拉華特斯(左2) 以NBC記者身分在古巴哈瓦那, 與其他隨行的美籍記者聯訪時任古巴總理卡斯楚 (中右) （美聯社)

綜合美國廣播公司與路透社報導，美國廣播公司的母公司迪士尼（Walt Disney Company）執行長艾格（Robert Iger）在推特上證實死訊，但未說明死因。

台灣中央社報導，華特斯於1997年製播並主持膾炙人口的女性脫口秀節目「觀點」（The View）。艾格形容她是「獨一無二的記者」，是「真正的傳奇」與新聞業先驅。

美國女性新聞先驅•傳奇主播芭芭拉華特斯過世　享壽93歲

圖為2003年6月5日The View節目, 芭芭拉華特斯(右) 與另3人共同主持 (美聯社)

美國女性新聞先驅•傳奇主播芭芭拉華特斯過世　享壽93歲

1994年11月11日與名嘴歐普拉 (Oprah Winfrey) 在紐約相見歡 (美聯社)

華特斯效力美國廣播公司近40年，更早之前在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）工作期間，曾獨家訪問多名領袖、王室成員和演藝人員，為此聲名大噪，名氣完全不輸受訪者，處於廣電新聞業潮流前線。

當時的廣電新聞熱潮讓電視記者成了明星，新聞節目也開始競逐收視率。

美國女性新聞先驅•傳奇主播芭芭拉華特斯過世　享壽93歲

美國女性新聞先驅•傳奇主播芭芭拉華特斯過世　享壽93歲

1997年9月21日在貝魯特訪問巴特斯坦領袖阿拉法特(右) 之後, 時任ABC記者芭芭拉華特斯( 左) 獲贈珍貴禮物(美聯社) 。

美國女性新聞先驅•傳奇主播芭芭拉華特斯過世　享壽93歲

2001年11月5日, 以ABC記者身分前往莫斯科克里姆林宮, 採訪普丁總統 (美聯社檔案照片)

新聞界
女性先驅
芭芭拉華特斯
Barbara Walters
傳奇
主播

相關新聞

民視前主播罹乳癌離世年僅51歲 醫師提醒這10大風險因子
民視前主播罹乳癌離世年僅51歲 醫師提醒這10大風險因子
2022/10/28 17:20
CNN反共和黨旗幟太鮮明？新總裁裁示：洗刷形象 勿忘媒體初衷
CNN反共和黨旗幟太鮮明？新總裁裁示：洗刷形象 勿忘媒體初衷
2022/08/28 15:59
消失的中國直播主 背後道出了什麼？
消失的中國直播主 背後道出了什麼？
2022/07/23 19:10
艾美獎揭曉！得獎作品王冠、后翼棄兵、泰德拉索你看了沒？
艾美獎揭曉！得獎作品王冠、后翼棄兵、泰德拉索你看了沒？
2021/09/20 16:57
孟加拉首位跨性別主播 他歷經磨折才成為今日的她
孟加拉首位跨性別主播 他歷經磨折才成為今日的她
2021/03/10 17:39

更新時間 : 2022-12-31 15:41 GMT+08:00

最受歡迎

南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money 11」收視低迷　因節目太捧李泳知？
南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money 11」收視低迷　因節目太捧李泳知？
2023年日韓旅遊刷卡首選　富邦J卡衝5%回饋
2023年日韓旅遊刷卡首選　富邦J卡衝5%回饋
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
台灣永續日記者會　專家: 欲增加自然碳匯 需進行林相更新
台灣永續日記者會　專家: 欲增加自然碳匯 需進行林相更新
台籃史上最大咖開球嘉賓！《尚氣》男主角劉思慕31日新莊開球 今低調現身台北街頭
台籃史上最大咖開球嘉賓！《尚氣》男主角劉思慕31日新莊開球 今低調現身台北街頭
台北市大安森林公園「生態防蚊」:慢一點更友善
台北市大安森林公園「生態防蚊」:慢一點更友善
科技業裁員潮不斷！Google削減人事預算 恐裁近1.1萬名員工
科技業裁員潮不斷！Google削減人事預算 恐裁近1.1萬名員工
韓劇「黑暗榮耀The Glory」 宋慧喬首次挑戰暗黑復仇劇：第一次被打巴掌
韓劇「黑暗榮耀The Glory」 宋慧喬首次挑戰暗黑復仇劇：第一次被打巴掌
中國疫情大爆發恐冒新病毒株 致病性、致命率沒人說得準
中國疫情大爆發恐冒新病毒株 致病性、致命率沒人說得準