美國女性新聞先驅•傳奇主播芭芭拉華特斯過世　享壽93歲

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國廣播公司新聞網（ABC News）30日晚間報導，美國電視新聞界的女性先驅芭芭拉華特斯（Barbara Walters）在紐約家中過世，享耆壽93歲。

1976年6月3日, 主持NBC電視台節目: Today Show (美聯社)

2010年7月28日, 在 ABC '"The View" (觀點) 節目中, 訪問歐巴馬總統 (美聯社)

1978年12月14日以ABC記者身分, 前往白宮採訪卡特總統 (Jimmy Carter) (美聯社檔案照片)

1975年5月7日, 美參議員麥高文( George McGovern)訪問古巴, 芭芭拉華特斯(左2) 以NBC記者身分在古巴哈瓦那, 與其他隨行的美籍記者聯訪時任古巴總理卡斯楚 (中右) （美聯社)

綜合美國廣播公司與路透社報導，美國廣播公司的母公司迪士尼（Walt Disney Company）執行長艾格（Robert Iger）在推特上證實死訊，但未說明死因。

台灣中央社報導，華特斯於1997年製播並主持膾炙人口的女性脫口秀節目「觀點」（The View）。艾格形容她是「獨一無二的記者」，是「真正的傳奇」與新聞業先驅。

圖為2003年6月5日The View節目, 芭芭拉華特斯(右) 與另3人共同主持 (美聯社)

1994年11月11日與名嘴歐普拉 (Oprah Winfrey) 在紐約相見歡 (美聯社)

華特斯效力美國廣播公司近40年，更早之前在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）工作期間，曾獨家訪問多名領袖、王室成員和演藝人員，為此聲名大噪，名氣完全不輸受訪者，處於廣電新聞業潮流前線。

當時的廣電新聞熱潮讓電視記者成了明星，新聞節目也開始競逐收視率。

1997年9月21日在貝魯特訪問巴特斯坦領袖阿拉法特(右) 之後, 時任ABC記者芭芭拉華特斯( 左) 獲贈珍貴禮物(美聯社) 。

2001年11月5日, 以ABC記者身分前往莫斯科克里姆林宮, 採訪普丁總統 (美聯社檔案照片)