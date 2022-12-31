台灣總統府元旦升旗　周邊道路12/31晚9時起分階段交管

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市警察局表示，配合總統府元旦升旗典禮，活動周邊道路從今天(12/31) 晚間9時起，規劃3階段交通管制措施，包含博愛路、寶慶路等路段，管制時間至明年1月1日下午3時止。

綜合北市警局交通大隊新聞資料與中央社報導，為配合明天即明年1月1日總統府升旗典禮，活動會場周邊區域及道路將實施3階段交通管制措施。

第1階段從今天晚間9時至明年1月1日凌晨4時30分：

範圍包含博愛路（不含）以東、寶慶路（含）以南、公園路（不含）以西、貴陽街（含）以北範圍內道路（重慶南路南往北車流，提前於愛國西路口管制，北往南車流，提前於衡陽路口管制），管制人、車，憑證入場。

第2階段，明年1月1日凌晨4時至上午8時：

範圍包含博愛路（不含）以東；衡陽路、襄陽路及常德街（不含）以南；中山南路（不含）以西；愛國西路（不含）以北範圍內道路，管制車輛。

第3階段為明年1月1日上午8時至下午3時:

範圍包含凱達格蘭大道及重慶南路（含）以東至公園路（不含）以西、重慶南路及懷寧街及寶慶路（不含）以南至貴陽街1段（不含）以北範圍內道路，將視散場狀況彈性開放道路，管制車輛。

警方表示，為配合交通管制措施，公車將改道行駛，另貴陽街（公園路至博愛路段）、寶慶路（懷寧街至博愛路段）及懷寧街（寶慶路至貴陽街段）汽、機車停車格位暫停使用，並禁止停放車輛。

警方指出，今天晚間10時起至明年1月1日上午8時止，捷運台大醫院站1號及4號西側出入口鐵門關閉，往公園路方向及其他出入口正常開放通行。