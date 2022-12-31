Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣總統府元旦升旗　周邊道路12/31晚9時起分階段交管

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/31 17:50
台灣總統府元旦升旗　周邊道路12/31晚9時起分階段交管
台灣總統府元旦升旗　周邊道路12/31晚9時起分階段交管

台灣總統府元旦升旗　周邊道路12/31晚9時起分階段交管

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市警察局表示，配合總統府元旦升旗典禮，活動周邊道路從今天(12/31) 晚間9時起，規劃3階段交通管制措施，包含博愛路、寶慶路等路段，管制時間至明年1月1日下午3時止。

綜合北市警局交通大隊新聞資料與中央社報導，為配合明天即明年1月1日總統府升旗典禮，活動會場周邊區域及道路將實施3階段交通管制措施。

第1階段從今天晚間9時至明年1月1日凌晨4時30分：

範圍包含博愛路（不含）以東、寶慶路（含）以南、公園路（不含）以西、貴陽街（含）以北範圍內道路（重慶南路南往北車流，提前於愛國西路口管制，北往南車流，提前於衡陽路口管制），管制人、車，憑證入場。

第2階段，明年1月1日凌晨4時至上午8時：

範圍包含博愛路（不含）以東；衡陽路、襄陽路及常德街（不含）以南；中山南路（不含）以西；愛國西路（不含）以北範圍內道路，管制車輛。

第3階段為明年1月1日上午8時至下午3時:

範圍包含凱達格蘭大道及重慶南路（含）以東至公園路（不含）以西、重慶南路及懷寧街及寶慶路（不含）以南至貴陽街1段（不含）以北範圍內道路，將視散場狀況彈性開放道路，管制車輛。

警方表示，為配合交通管制措施，公車將改道行駛，另貴陽街（公園路至博愛路段）、寶慶路（懷寧街至博愛路段）及懷寧街（寶慶路至貴陽街段）汽、機車停車格位暫停使用，並禁止停放車輛。

警方指出，今天晚間10時起至明年1月1日上午8時止，捷運台大醫院站1號及4號西側出入口鐵門關閉，往公園路方向及其他出入口正常開放通行。

台灣總統府元旦升旗　周邊道路12/31晚9時起分階段交管
總統府
元旦
升旗
交通管制
台北市警察局

相關新聞

蘇花路廊南下估31日現最大車潮　宜蘭縣政府預計投入2200人應對跨年人潮
蘇花路廊南下估31日現最大車潮　宜蘭縣政府預計投入2200人應對跨年人潮
2022/12/30 17:46
2023元旦台灣新制一次看：18歲可結婚辦手機信用卡、基本工資調漲、手搖飲須標示咖啡因
2023元旦台灣新制一次看：18歲可結婚辦手機信用卡、基本工資調漲、手搖飲須標示咖啡因
2022/12/28 15:21
【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
2022/11/24 14:08
民進黨12日晚凱道舉辦「為台灣鼓舞」雙北造勢晚會　警方設2階段交管
民進黨12日晚凱道舉辦「為台灣鼓舞」雙北造勢晚會　警方設2階段交管
2022/11/12 09:41
世界民主運動全球大會25日台灣登場 解封後首個重量級國際民主會議
世界民主運動全球大會25日台灣登場 解封後首個重量級國際民主會議
2022/10/23 20:36

更新時間 : 2022-12-31 18:05 GMT+08:00

最受歡迎

南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money 11」收視低迷　因節目太捧李泳知？
南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money 11」收視低迷　因節目太捧李泳知？
2023年日韓旅遊刷卡首選　富邦J卡衝5%回饋
2023年日韓旅遊刷卡首選　富邦J卡衝5%回饋
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
台灣永續日記者會　專家: 欲增加自然碳匯 需進行林相更新
台灣永續日記者會　專家: 欲增加自然碳匯 需進行林相更新
台籃史上最大咖開球嘉賓！《尚氣》男主角劉思慕31日新莊開球 今低調現身台北街頭
台籃史上最大咖開球嘉賓！《尚氣》男主角劉思慕31日新莊開球 今低調現身台北街頭
韓劇「黑暗榮耀The Glory」 宋慧喬首次挑戰暗黑復仇劇：第一次被打巴掌
韓劇「黑暗榮耀The Glory」 宋慧喬首次挑戰暗黑復仇劇：第一次被打巴掌
台北市大安森林公園「生態防蚊」:慢一點更友善
台北市大安森林公園「生態防蚊」:慢一點更友善
科技業裁員潮不斷！Google削減人事預算 恐裁近1.1萬名員工
科技業裁員潮不斷！Google削減人事預算 恐裁近1.1萬名員工
中國疫情大爆發恐冒新病毒株 致病性、致命率沒人說得準
中國疫情大爆發恐冒新病毒株 致病性、致命率沒人說得準