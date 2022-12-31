揮別疫情　美國時報廣場跨年重磅回歸　水晶球、1300公斤彩紙就位　嗨翻新年

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國紐約時報廣場跨年是國際間重頭戲，今年更是OVID-19大流行近3年後首次以正常規模舉辦，萬眾矚目，除了招牌水晶球外，主辦單位還準備了總重1300多公斤五顏六色的的彩紙，將從廣場高處7個位置灑下，盛況可期。

曾是新冠疫情重災區的紐約日漸復甦，萬眾矚目的時報廣場跨年活動將揮別防疫限制，共同主辦單位時報廣場聯盟（Times Square Alliance）主席哈里斯（Tom Harris）說：「我們預期時報廣場將重現人山人海的景象。」

兩年前，時報廣場跨年活動在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陰影下舉辦，街道一片空蕩，歡樂氣氛大打折扣。去年因變異病毒株Omicron攪局，開放入場人數為原規劃約1/4，而且5歲以上入場者須完整接種COVID-19疫苗，並全程佩戴口罩。

今年活動官網沒有提及人流限制與疫苗接種規定，因此想親身體驗的話，最好跨年夜下午就提早入場占位子。

實際上，時報廣場早就恢復往日摩肩擦踵的景觀，去年此時遍布廣場的檢測站不見蹤跡，只剩廣告呼籲民眾接種追加劑，提醒人們COVID-19威脅依舊存在。

歲末年終，大批觀光客齊聚這個有「世界的十字路口」之稱的景點，街頭藝人使盡渾身解數賺錢，附近商家與百老匯劇院人聲鼎沸。

今年表演陣容由新生代歌手雀兒喜卡特勒（Chelsea Cutler）、JVKE等人領軍。依規畫活動於12月31日晚上6時開始，雀兒喜卡特勒將在接近午夜時登台翻唱約翰藍儂（John Lennon）名曲「想像」（Imagine），把活動氣氛帶到最高潮。

時報廣場跨年慶祝活動已經有119年歷史，從降下水晶球和高處灑下大量五顏六色的碎紙是不可少的傳統。

最後倒數階段，將由紐約市長亞當斯（Eric Adams）接著將按下按鈕，啟動倒數60秒降球程序。設計名為「愛的贈與」（The Gift of Love）的水晶球從時報廣場1號大樓（One Times Square）樓頂緩緩降下，2023巨型數字亮起，新年度將正式到來。

據世界新聞網報導，負責此次水晶球安裝和測試的倒數計時娛樂公司總裁施特勞斯(Jeff Strauss)表示，專門為2023年時報廣場跨年準備的水晶球，由2688片手工水晶組成，其中192片選用沃特福(Waterford)水晶公司為「愛的禮物」主題跨年量身定製的愛心型水晶片，每片上面包含八枚心型圖案，希望帶給世界愛與希望。