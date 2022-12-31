Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

揮別疫情　美國時報廣場跨年重磅回歸　水晶球、1300公斤彩紙就位　嗨翻新年

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/31 12:10
美國紐約時報廣場跨年是國際間重頭戲，今年更是OVID-19大流行近3年後首次以正常規模舉辦。（圖／pixabay）

美國紐約時報廣場跨年是國際間重頭戲，今年更是OVID-19大流行近3年後首次以正常規模舉辦。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）美國紐約時報廣場跨年是國際間重頭戲，今年更是OVID-19大流行近3年後首次以正常規模舉辦，萬眾矚目，除了招牌水晶球外，主辦單位還準備了總重1300多公斤五顏六色的的彩紙，將從廣場高處7個位置灑下，盛況可期。

曾是新冠疫情重災區的紐約日漸復甦，萬眾矚目的時報廣場跨年活動將揮別防疫限制，共同主辦單位時報廣場聯盟（Times Square Alliance）主席哈里斯（Tom Harris）說：「我們預期時報廣場將重現人山人海的景象。」

兩年前，時報廣場跨年活動在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陰影下舉辦，街道一片空蕩，歡樂氣氛大打折扣。去年因變異病毒株Omicron攪局，開放入場人數為原規劃約1/4，而且5歲以上入場者須完整接種COVID-19疫苗，並全程佩戴口罩。

今年活動官網沒有提及人流限制與疫苗接種規定，因此想親身體驗的話，最好跨年夜下午就提早入場占位子。

實際上，時報廣場早就恢復往日摩肩擦踵的景觀，去年此時遍布廣場的檢測站不見蹤跡，只剩廣告呼籲民眾接種追加劑，提醒人們COVID-19威脅依舊存在。

歲末年終，大批觀光客齊聚這個有「世界的十字路口」之稱的景點，街頭藝人使盡渾身解數賺錢，附近商家與百老匯劇院人聲鼎沸。

今年表演陣容由新生代歌手雀兒喜卡特勒（Chelsea Cutler）、JVKE等人領軍。依規畫活動於12月31日晚上6時開始，雀兒喜卡特勒將在接近午夜時登台翻唱約翰藍儂（John Lennon）名曲「想像」（Imagine），把活動氣氛帶到最高潮。

時報廣場跨年慶祝活動已經有119年歷史，從降下水晶球和高處灑下大量五顏六色的碎紙是不可少的傳統。

最後倒數階段，將由紐約市長亞當斯（Eric Adams）接著將按下按鈕，啟動倒數60秒降球程序。設計名為「愛的贈與」（The Gift of Love）的水晶球從時報廣場1號大樓（One Times Square）樓頂緩緩降下，2023巨型數字亮起，新年度將正式到來。

據世界新聞網報導，負責此次水晶球安裝和測試的倒數計時娛樂公司總裁施特勞斯(Jeff Strauss)表示，專門為2023年時報廣場跨年準備的水晶球，由2688片手工水晶組成，其中192片選用沃特福(Waterford)水晶公司為「愛的禮物」主題跨年量身定製的愛心型水晶片，每片上面包含八枚心型圖案，希望帶給世界愛與希望。
跨年
紐約時報廣場
美國
水晶球

相關新聞

南臺灣高雄跨年跨2次加碼「雙面舞台」燈光秀　部分輕軌站暫停上下車
南臺灣高雄跨年跨2次加碼「雙面舞台」燈光秀　部分輕軌站暫停上下車
2022/12/30 18:14
中國疫情數據缺乏透明度　路透：美國擬採檢國際航班廢水
中國疫情數據缺乏透明度　路透：美國擬採檢國際航班廢水
2022/12/30 17:17
美國CDC警告：A型鏈球菌病例增　症狀似流感　易引發猩紅熱、風濕性心臟病
美國CDC警告：A型鏈球菌病例增　症狀似流感　易引發猩紅熱、風濕性心臟病
2022/12/30 10:55
美國拜登政府八度對台軍售 陸上機動布雷系統總價1.8億美元
美國拜登政府八度對台軍售 陸上機動布雷系統總價1.8億美元
2022/12/29 13:19
台籃史上最大咖開球嘉賓！《尚氣》男主角劉思慕31日新莊開球 今低調現身台北街頭
台籃史上最大咖開球嘉賓！《尚氣》男主角劉思慕31日新莊開球 今低調現身台北街頭
2022/12/28 18:53

更新時間 : 2022-12-31 12:39 GMT+08:00

最受歡迎

南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money 11」收視低迷　因節目太捧李泳知？
南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money 11」收視低迷　因節目太捧李泳知？
2023年日韓旅遊刷卡首選　富邦J卡衝5%回饋
2023年日韓旅遊刷卡首選　富邦J卡衝5%回饋
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
台灣永續日記者會　專家: 欲增加自然碳匯 需進行林相更新
台灣永續日記者會　專家: 欲增加自然碳匯 需進行林相更新
台籃史上最大咖開球嘉賓！《尚氣》男主角劉思慕31日新莊開球 今低調現身台北街頭
台籃史上最大咖開球嘉賓！《尚氣》男主角劉思慕31日新莊開球 今低調現身台北街頭
台北市大安森林公園「生態防蚊」:慢一點更友善
台北市大安森林公園「生態防蚊」:慢一點更友善
科技業裁員潮不斷！Google削減人事預算 恐裁近1.1萬名員工
科技業裁員潮不斷！Google削減人事預算 恐裁近1.1萬名員工
中國疫情大爆發恐冒新病毒株 致病性、致命率沒人說得準
中國疫情大爆發恐冒新病毒株 致病性、致命率沒人說得準
2023元旦台灣新制一次看：18歲可結婚辦手機信用卡、基本工資調漲、手搖飲須標示咖啡因
2023元旦台灣新制一次看：18歲可結婚辦手機信用卡、基本工資調漲、手搖飲須標示咖啡因