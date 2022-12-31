（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）本周五（30日）與中國官員見面，談及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例攀升的狀況，WHO強調分享即時數據的重要性，敦促中國提供更多病毒基因定序資料，以及住院、死亡和疫苗接種數據。

中國官方數據缺乏透明度，近來又放寬防疫政策，縮小核酸檢測範圍、減少頻次，導致疫情激增，2023年1月8日起，又將取消對入境人員、新冠感染者的隔離管理，開放國人出國，突如其然的全面解封，國際間如臨大敵。

法新社報導，世衛組織在聲明中說，世衛組織再度要求定期分享流行病狀況的明確與即時數據，以及疫苗交付和接種狀況的資料，尤其是易受感染人口與60歲以上長者的情況。

路透社報導，關注新型冠狀病毒SARS-COV-2進化的世衛組織技術諮詢小組將於1月3日舉行會議，世衛組織表示已邀請中國科學家提供詳細的病毒基因定序數據。

中國國家衛生健康委員會在聲明中說，中國高階衛生官員與世衛透過視訊會議就當前疫情形勢、醫療救治、疫苗接種等技術議題進行交流，並同意繼續開展技術交流。

而美國方面亦對疫情發展感到憂慮，美國疾病控制與預防中心周三在一份聲明中表示，中國對外分享的病毒基因序列數據非常少，在卻乏透明度之下，可能會影響國際間對變異株的認識。

美國CNBC報導，過去180天內，中國針對412例新冠肺炎病例進行病毒基因定序並分享至全球共享流感數據倡議組織（GISAID），美國則分享了576,000多例資料，換算下來，中國分享的資料不到1%，美國有4%以上，英國則分享了近12%。

一位聯邦官員表示，中國早前實施嚴格清零、封控的防疫措施，意味著有很大一部分的人沒有感染過新冠肺炎，也沒有任何免疫力，因此拜登政府預測，短時間內將有大量中國人口感染。

官員表示，我們更擔心的是短時間內大規模的感染，可能會出現新的變種病毒。

美國傳染病流行病學家、世界衛生組織(WHO)的COVID-19 技術負責人Maria van Kerkhove博士上周說，有多種Omicron變異株在中國境內流行，包含BA.5、BQ.1、BF.7 和 BA.2.75，以及具有免疫逃脫能力最強的XBB。

根據健康指標和評估研究所 (Institute for Health Metrics and Evaluation)報告顯示，隨著中國當局鬆綁防疫政策，中國將不可避免地出現大規模感染浪潮，尤其老年人口將出現大量重症，死亡人數也將相當可觀。

中國面臨的困境還包含疫苗問題，因為其國產疫苗不如輝瑞和莫德納的mRNA 疫苗有效，且中國老年人口的疫苗覆蓋率也低於於其他國家。

地球上有七分之一的人手皆生活在中國，盡快接種疫苗是最有效的防疫措施，但根據聯邦衛生官員在周三的電話會議上表示，美國已向中國提出mRNA 疫苗和其他支持，但北京拒絕了這一提議。

疫情不透明、拒絕美國贈疫苗 WHO要求中國即時提供新冠數據