哪裡看台北101煙火最清楚？氣象局分析：站「上風處」觀賞最好

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）今晚又將是一個濕冷的跨年夜，氣象局表示，受到東北季風影響，各地氣溫偏涼，北部、東北部有局部短暫雨，由於雲量較多，各地見到曙光的機率偏低。至於，大家最關心的101煙火的最佳觀賞處在哪？「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專中也分享了專業意見。

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中央氣象局表示，今（31）日到明（1/1）日清晨受到東北季風影響及南方雲系北移，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北北基桃、東北部約15、16度、花東約19度，新竹、苗栗和台中約16度，入夜至清晨天氣轉涼，南部地區約17度。

降雨方面，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有零星短暫雨。

至於跨年夜在哪看煙火比較好？氣象局分析，在煙火施放地點的上風處較佳，以台北101為例，當晚風向為東北風，在101的北側及東側觀賞會比較好。

觀賞完煙火，準備衝2023年第一道曙光嗎？本島平地最早日出時間是屏東恆春龍坑上午6時35分，離島是台東蘭嶼上午6時32分。不過，氣象局提醒，由於天氣狀況不佳，桃園以北、東半部地區見到曙光機率偏低，新竹以南及離島見到曙光機率亦是中等偏低，雲量多就要碰碰運氣。

氣象局說，跨年夜到元旦清晨，無論在外參加跨年活動、欣賞絢爛的煙火或是想看元旦第一道曙光 、參加元旦升旗，因氣溫偏涼，請大家要注意保暖。桃園以北及東半部有局部短暫雨，在外活動記得攜帶雨具備用。

哪裡看台北101煙火最清楚？氣象局分析風向：站「上風處」觀賞最好