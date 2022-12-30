中國外交部長提前任命 由秦剛接替王毅的職務

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國前外交部長王毅已不再處理國內外交事務，而是由前駐美大使秦剛受中國全國人大常委會會議決定，提前任命新任外交部長，由於這打破中國近年來的慣例，因此使他這項人事任命受到矚目。

根據央視新聞聯播，中國全國人大常委會今天召開第38次會議決定，任命前駐美大使秦剛為外交部長，原任部長王毅卸任。這項人事案隨後由中國政府發布第129號國家主席令。

媒體指出，秦剛這項人事晉升，是超越資歷更高的數名外交副部長，破格出任中國外交部長，接替王毅的職務，符合中共總書記習近平的用人思路。然而秦剛原應於2023年3月的全國人大會議才被選為外交部長，如今卻提前就任，打破中國近年來的慣例。

根據中央社，秦剛長期在大陸外交體系任職，1966年出生，天津人，他歷任外交部西歐司秘書、副司長、司長，駐英國公使，新聞司副司長、司長兼發言人，禮賓司長，部長助理，副部長，2021年任駐美大使，並在今年當選中共二十大代表、中共第二十屆中央委員。

根據TVBS，秦剛是中國外交系統唯一躋身中央委員的副部級官員，也是首名在任期內躋身中委的駐美大使，因此在外界眼中，即是下屆中國外交部長的熱門人選。秦剛接任大陸外交部長後，中美關係將成為大陸未來外交的工作重點。

中央社11月時的報導指出，外界對秦剛的崛起速度有些意外，但新華社有關20大中委人選產生的紀實報導中提到，在相關人事考察中，「注重了解在應對美西方制裁、維護國家安全等問題上是否敢於鬥爭、善於鬥爭」，這為秦剛的升遷作了最佳註釋。

其他人事異動方面，第129號的習近平大陸國家主席令也免去福建省委書記周祖翼的人社部長職務，任命王曉萍為人社部長。