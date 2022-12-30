習近平與普丁時隔3個月再談話 俄稱兩國關係經得了考驗

（台灣英文新聞 /林于雯 綜合報導）中國共產黨主席習近平與俄羅斯總統普丁30日進行視訊通話，外界關心9月15日「習普會」後至今，兩國情勢都有所改變，尤其以中國國內疫情發展最為顯著，而這是否會影響中俄關係，對此普丁稱「兩國關係『處於歷史最好時期』，受得住了一切考驗。」

根據外媒，習近平與普丁（Vladimir Putin）30日視訊通話，這是繼雙方9月15日在烏茲別克召開的上海合作組織（SCO）元首理事會期間面對面會晤後，外界高度關注的一次再度談話。俄羅斯電視台顯示，普丁邀請習近平明年春天訪問莫斯科，還補充說兩國將加強軍隊之間的合作，且儘管「市場條件不利」，但雙方貿易仍會增強。

此外，普丁還說「我們對全球地緣政治格局持續變化的原因、進程和邏輯，有相同的看法。」「兩國關係『處於歷史最好時期』，受得住了一切考驗。」

俄羅斯官方媒體指出，習近平也在此對話中以「在艱難的國際形勢背景下，中國準備加強與俄羅斯的政治合作，並成為全球夥伴」作為開場白。

普丁下令發動的侵烏戰爭已進入第10個月，俄羅斯與烏克蘭兩國的戰況可說是每日都在變化，加上中國近期因嚴格防疫措施造成一系列人民反彈，國內引發大規模抗議運動，部分規定放寬後現又爆發大規模染疫，俄羅斯與中國的局勢已和幾個月前不同，外界關注這是否會影響習近平對俄國的支持。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）「中國計畫」主任孫韻（Yun Sun）表示，中國希望俄烏戰爭結束，由於俄羅斯對戰場上缺乏進展感到不耐煩，在中國看來，和談的時機已經成熟。然而，習近平仍無法承擔放棄普丁，或者眼睜睜看著普丁的計畫在俄烏戰爭中破滅，因為如此以來將會削弱中國這個地緣政治盟國，並讓其獨自與美國競爭。

孫韻還說，兩位領導人都強調他們的合作、牢固的夥伴關係。 他們將希望傳遞一個訊息——所有這些都超越了俄烏戰爭。雖然該戰爭在過去的一年裡對中國造成了麻煩，影響了中國在歐洲的利益。 但損失還不足以讓中國放棄俄羅斯。

不過新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授說，中國國內針對防疫措施的抗議，以及近期的疫情大爆發、隨之而來的經濟損失，將使習近平處於更加脆弱的處境，這可能意味著對俄羅斯在物質和國際上的支持有所減少。他強調，習近平現在可以用來支持俄羅斯的政策工具相當受限。