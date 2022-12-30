粵式經典名菜「沉魚落雁」 口口馥郁海味延續

台北六福萬怡酒店旗下粵亮廣式料理，以不斷追求創新菜色，持續推陳出新為客人帶來非凡味蕾體驗為理念，全新一季「主廚推薦菜」共六道美饌售價220元起，將於2023年1月5日起飄香上菜，首推「粵式經典名菜：沉魚落雁」，此為粵式宴席中鮮少登場的菜色，另外還有以在地包種茶入味的「茶香白玉蝦仁」，以廣式街頭小吃為靈感的「獅城秘醬什雜煲」，運用創新手法結合松露設計的「黑松露脆皮豆腐」，以廣式荷葉糯米雞加入日式蒲燒醬而延伸的「炙燒鰻魚糯米雞」，以及將宮廷御點融合南港意象桂花烘烤的「宮廷桂花桃酥」。

此外凡為基隆、南港、汐止、內湖、信義、松山的居民，於用餐出示含地址的身分證件，即可再以85折價格品嘗粵亮美食，餐廳預定專線：02-6615-6528。

翻玩傳統 將在地食材融合經典菜餚

眼球經濟當到！烏黑外衣佐松露 「黑松露脆皮豆腐」黑漆漆登場

坐擁交通便捷優勢，位在四鐵共構南港車站上的台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理，2023年第一季「主廚推薦菜」以經典中菜出發結合在地食材，為料理創造意想不到的全新滋味，主打菜為鮮少有餐廳販售的「沉魚落雁」，特選鮮嫩大黃魚與鹿野土雞，以鮮甜的魚肉交織著較有口感的土雞肉片與香菇，僅使用簡單的炸蒜、薑片、蔥段與魚露調味，口口馥郁的海味延續鮮美氣息。另外還有將杭州名菜龍井蝦仁，創新改良為在地包種茶所設計的「茶香白玉蝦仁」，包種茶為半發酵，更能凸顯它的清香淡雅與一絲絲花香，搭配手挑豌豆仁與新鮮蘆蝦仁一同翻炒，兩者間完美呼應更勝經典。

此外本季最令人眼睛為之一亮的料理，莫過於酥炸成烏黑色的「黑松露脆皮豆腐」，師傅以創新想法，使用雞蛋、無糖豆漿製成豆腐，再用特製脆皮炸至酥脆，緊鎖鮮嫩口感，再淋上黑松露馥郁的醬料，前後席捲味蕾，帶出細緻、多層次的美味。而甜點部分獻上「宮廷桂花桃酥」，源自於傳統小點桃酥，曾有詩人言「天宮桂子飄飄落，幽香人間個個村」，講述的正是桃酥的魅力，粵亮本次將南港意象『桂花』融入這款宮廷御點，再添加堅果，既保有它酥鬆口感，入喉更有桂花幽香。