和逸飯店．台北民生館 超值新年快閃專案

迎接2023年，國泰飯店觀光事業推出多項超值專案，AMAZZING CLUB滿意客計畫針對和逸飯店‧台北民生館加碼推出「迎接2023 快閃活動」住宿超殺優惠，12月28日正式開賣，旅客可大賺3倍點數、累積3晚送1晚、新會員房型升等。此外深受大人小孩喜愛的和逸飯店‧台南西門館則趁著連續假期與寒假搶打親子旅行，推出「Cozzi for fun」1泊1食住房專案，為孩童打造創意DIY手作課程，每晚只要4,700元起，以及12月31日超high「跨年狂歡夜」，邀請大家共度跨年。

和逸飯店‧台北民生館 12月28日開賣快閃搶購

和逸飯店‧台北民生館「迎接2023 快閃活動」會員住房專案，包含AMAZZING CLUB會員享「點數3倍回饋」、「累積3晚送免費住宿1晚」，「新會員加入贈房型升等」，即日起開賣至2023年1月20日止。和逸飯店‧台北民生館坐落於市中心，可輕鬆抵達台北各個景點，交通便利且鄰近行天宮，新的一年邀請旅客走春迎福，趁著跨年與春節期間來訪和逸飯店‧台北民生館，享受溫暖合意的氛圍，為新的一年帶來滿滿的正能量與好運氣。

和逸飯店‧台南西門館 親子住房專案4,700元起！逸起來場萌心爆發之旅

和逸飯店‧台南西門館深受親子族群喜愛，為過年假期出遊打造親子旅程，讓大人和小孩都能從中體驗更多樂趣。其中「Cozzi for fun」1泊1食住房專案，專為孩童打造創意DIY手作課程，每晚只要4,700元起，入住最受歡迎的卡通頻道主題房，與探險活寶、飛天小女警與熊熊遇見你三部卡通明星陪伴你一起入睡，加碼贈送專屬週邊主題商品，專案均含豐盛自助式早餐，加入AMAZZING CLUB滿意客計畫另享5%房價折扣與會員禮遇。

2022/12/31(六)和逸飯店·台南西門館舉辦「跨年狂歡夜」試手氣抽萬元住宿券大獎

不僅如此，2022年的最後一天，和逸飯店·台南西門館舉辦「跨年狂歡夜」從晚上19:30至午夜12點，用音樂及豐富的互動遊戲熱情上陣，邀請入住旅客一起high迎2023年。Cozzi KITCHÉN餐廳也獻上跨年迎賓小點，提供舒適環境及美味餐點與大家共度跨年，當晚特別橋段「聖誕熄燈」，象徵今年圓滿落幕，迎接新的一年，同時和逸飯店·台南西門館打造8款卡通明星專屬口味棉花糖，將分享給旅客，讓呷甜甜的幸福感延續至2023年。最後壓軸登場的驚喜抽獎活動，凡當晚入住旅客皆能參與，有機會獲得最大獎─和逸飯店·台南西門館舒適客房住宿券(價值$10,164)。訂房請洽06-702-6699