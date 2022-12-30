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數位服務邁向新里程碑！集保結算所2023年將推出　股務事務電子通知平台

By 台灣英文新聞
2022/12/30 17:29
照片由集保結算所提供

照片由集保結算所提供

集保結算所配合主管機關推動市場「創新、韌性及永續」的策略，也呼應全球2050淨零排放的目標，逐步擴大股務數位化服務，包含電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）、股務事務電子通知（eNotice）等平台服務，推升發行公司股東事務多元數位發展。

基於保障股東權益，發行公司需要通知股東的通知事項眾多，股東人數與紙本寄送成本逐年提高，極須更有效率及較低成本的方式通知股東相關權益事項，集保結算所在主管機關的指導下，致力於推動股務數位化的服務，經與股務協會、發行公司、股務單位、保管機構等產官學界多次研商討論後，提出建置「股務事務電子通知平台」(eNotice平台) 規劃案，將先推動股利發放電子通知服務，日前已奉主管機關核定，預計於2023年6月上線。

未來投資人只要至eNotice平台同意採用電子化通知服務，同時所投資的股票標的公司有委託集保公司發送電子通知，即可以透過集保e手掌握App或電子郵件等方式收到股利電子通知，投資人亦可透過eNotice平台查詢包含股利發放日、實領金額等多項股利資訊，不用再收到一大疊的紙本股利通知單，快速接收通知又可節能減碳，以行動支持永續政策。

集保結算所董事長朱漢強表示，集保結算所致力於透過數位化服務提供市場各業者及投資人更好的體驗，未來仍將持續積極了解發行公司及投資人各面向需求，創新優化各種數位平台服務，期能推動我國證券市場的金融科技應用及永續政策發展再邁前一大步。

更新時間 : 2022-12-30 18:23 GMT+08:00

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