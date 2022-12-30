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中國疫情數據缺乏透明度　路透：美國擬採檢國際航班廢水

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/30 17:17
美國CDC告訴路透社，正考慮抽樣檢查國際航班飛機的廢水，以追蹤是否有新變異株出現。(圖/pixabay)

美國CDC告訴路透社，正考慮抽樣檢查國際航班飛機的廢水，以追蹤是否有新變異株出現。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）中國COVID-19確診病例激增，明年起還將開放國民出國旅遊，各國嚴陣以待。美國疾病管制暨預防中心（CDC）告訴路透社，正考慮抽樣檢查國際航班飛機的廢水，以追蹤是否有新變異株出現。

擁有14億人口的中國近期突如其來得解除COVID-19封控與採檢、隔離政策，導致病毒在疫苗接種率偏低與從未染疫的人口間流竄。

義大利、日本、美國和南韓等國本週宣布新的旅行管制措施，要求來自中國的旅客出示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測陰性證明或落地須PCR篩檢。

明尼蘇達大學（University of Minnesota）傳染病專家Michael Osterholm說，強制篩檢等入境管制措施未能顯著遏阻COVID-19擴散。

3名傳染病專家告訴路透社，比起登機前、落地後篩措施，美國疾管中心認為抽樣檢查國際航班飛機的廢水更能追蹤病毒，並延後病毒進入美國的時間。

加州拉荷亞（La Jolla）的斯克里普斯轉譯研究所（ Scripps Research Translational Institute）所長、基因組學專家Eric Topol說，由於中國的數據缺乏透明度，較完善的解決辦法是採驗飛機廢水樣本，這有助於更瞭解病毒如何演變。

Eric Topol說，針對來自中國的飛機廢水進行採樣「會是很棒的策略」，強化監控措施對美國來說很重要，「因為中國不願分享病毒基因組資料」。

美國疾管中心發言人Kristen Nordlund透過電子郵件中說，分析飛機廢水是疾管中心正在考慮的幾個選項之一，目的是延緩新變異株自他國流入美國。

根據法國研究人員7月通報，即使乘客被要求在登機前接受採檢，研究人員仍在2021年12月於兩架從衣索比亞飛往法國的商用班機廢水中偵測到Omicron變異株，印證了登機前篩檢無法阻擋新變異株的傳播。

加州研究人員7月也通報，在聖地牙哥社區的廢水樣本中偵測到Alpha、Delta、Epsilon與Omicron變異株，14天後才開始在民眾鼻咽拭子驗出這些病毒株。

Michael Osterholm說，邊境封鎖或邊境檢測措施，其實兩者效果大同小異，可能只能延緩幾天，因為病毒仍會在世界各地傳播，感染歐洲或其他地區的人，然後再傳入美國。

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更新時間 : 2022-12-30 18:22 GMT+08:00

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