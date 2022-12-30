倚天酷碁申請臺灣創新板　證交所以行動支持育成新創永續經營

宏碁集團子公司倚天酷碁於12月30日向臺灣證券交易所送件申請臺灣創新板掛牌，是今（2022）年度第8家提出申請的新創企業。證交所未來將投入更多資源，以多元管道推動招商及引資，力挺「創新+永續」企業上市籌資。

證交所表示，「臺灣創新板」的定位，在於發揮證券市場扶植創新成長茁壯的育成功能，協助公司提升知名度、創造企業價值及競爭優勢，共構核心戰略產業新局。

證交所期待匯聚新經濟公司掛牌，豐富台股投資組合，進而帶動新經濟產業的正向循環，強化證券市場韌性，培育未來的護國群山，讓臺灣成為全球經濟的關鍵力量。

倚天酷碁為宏碁集團旗下子公司，以科技與創新開發產品，致力推動數位轉型與促成智慧生活，並跨界整合為不同產業提供產品、服務和解決方案，運用硬體優勢跨足軟體，多角化經營策略，結合物聯網與雲端應用，打破人與科技間的藩籬。

倚天酷碁以ESG、AI大數據、元宇宙為三大發展策略，視使用者需求及願景作為首要考量，透過資訊通訊產業的技術研發出發，除開發「動能轉電能」產品實踐ESG願景外，旗下運動品牌Xplova，為拓展AI大數據及元宇宙解決方案的延伸。

宏碁於2021年加入「RE100倡議」，承諾將在2035年前實現100%使用再生能源的計畫，倚天酷碁身為集團成員之一，將ESG理念技術應用在智慧裝置，以實行綠色生活，推出的眾多創新研發，以消費者感受為出發點的設計巧思、產品特色和優化後的使用情境，提供消費者多元產品種類需求。

自臺灣創新板開板以來，證交所持續拜訪新創公司，除透過多元管道擴大交流，積極參與新創生態圈活動及傾聽各界聲音外，並陸續鬆綁市值與營收上市標準、縮短轉板時間，及調整承銷商協助法遵作業委任期間等規定，為新創公司走向資本市場鋪設更友善的最後一哩路。

隨推廣效益逐漸顯現，以Micro-LED創新顯示器技術應用為主的錼創科技-KY創，今年8月搶得頭香掛牌上市，「能源界Uber」泓德能源、「綠能界波克夏」雲豹能源等再生能源新秀，亦獲證交所董事會審議通過，接續台灣虎航、正瀚生技、Gogolook（走著瞧）跟進送件申請掛牌臺灣創新板。

另一方面，證交所舉辦臺灣創新板交易與開戶獎勵活動，吸引證券商、投資人積極參與，截至11月底止，創新板「合格投資人」戶數累計已將近達11萬人，較2022年初的6.6萬人成長逾6成，推廣成果卓越顯著。