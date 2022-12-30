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新北表揚111年度總務有功、資深人員　肯定校園建設擘劃人才貢獻

By 台灣英文新聞
2022/12/30 16:59
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

新北市教育局今(30)日在昌平國小辦理「111年度總務有功及資深總務人員表揚暨培力研習」，共3校及25位有功及資深人員獲獎。今(2022)年表揚對象除了對總務行政工作有創新表現學校及個人之外，新增資深總務人員獎項，教育局長張明文親自頒發獎狀及感謝狀，肯定學校總務人員的貢獻及感謝長期在總務崗位努力的夥伴。

111年度獲獎學校為文林國小、青潭國小及濂洞國小等3校；總務有功個人為積穗國小陳振豪、萬里國小許慶雄、文化國小盧欣暐、中港國小鄺姿錦、光復國小蔡佳雯、成功國小丁雪華、泰山國中楊淑玲、淡水國小胡德和、景新國小陳志昌、集美國小洪經綸、漳和國中李協政及積穗國中李尚仁等12名主任；而資深總務人員則為二橋國小謝家維、八里國小蔡國臣、三峽國小劉純忠、中正國中林碧文、北大國小黃偉洲、昌平國小林惠民、板橋國中蕭麗真、埔墘國小林君賢、漳和國中李協政、新埔國中江寶貴、新興國小曾昭輝、福連國小李守唐等及三重國小柯俊吉13名總務夥伴。

教育局指出，新北市在2019-2022這4年投入超過200億優化教育環境的經費，包括279棟校舍耐震補強工程、14校老舊校舍整建工程、2校新設校工程以及超過1,000間廁所改造計畫，感謝第一線總務人員全力執行，為親師生打造優質的學習場域。

總務有功獲獎學校青潭國小校長林愛玲表示，學校為打造永續節能綠校園，除了營造校園生態棲地，豐富生物多樣性之外，也善用永續循環工法，逐步改善校園水、電及環境等問題，並且深耕環境教育課程教學，讓永續環境教育得以向下扎根；更進一步與社區攜手，透過活化、公共化，讓校園一角作為公托、銀髮俱樂部及老人共餐使用，成為一個零至一百歲的友善、健康、安全的快樂校園。

獲總務有功人員獎項肯定的積穗國小陳振豪主任，專長是美術教育，將美感融入學校環境規劃，推動空間改造與圖書館工程，讓學習環境更優質，並且進一步發揮所長，設計防災頭套予全市學生使用，推廣防災教育。他說，美好的成果不僅需要優秀的理念指引，更需要腳踏實地的踐行而成。

另一位獲得總務有功人員殊榮的萬里國小許慶雄主任表示，在萬里國小服務今年剛好滿20年，他以師生為主體打造「人與環境永續共存的學習環境」，在全校師生的努力下，獲得環保署國家環境教育獎的殊榮、經濟部能源標竿學校、臺美生態學校綠旗最高認證。在執行臺美生態學校過程中，帶著學生守護家鄉瑪鋉溪，發起寫信給區長、環保局局長，讓萬里區每年固定封溪護魚，喚起大家對河川環境保護的意識。

教育局長張明文表示，總務人員是營造優質校園環境重要推手，透過總務有功及資深總務人員的表揚，激勵士氣及給予支持。在總務夥伴和教育局共同努力下順利推動多項的校園改造升級任務，為教育創造無限可能，未來將以低碳、節能、生態、健康及永續五大核心面向，並導入聯合國永續發展目標SDGs，持續營造友善的校園空間。

新北表揚111年度總務有功、資深人員　肯定校園建設擘劃人才貢獻

教育局長張明文(前排右4)與總務有功個人合照。(照片來源：新北市教育局提供)

更新時間 : 2022-12-30 18:22 GMT+08:00

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