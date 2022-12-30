期交所「縱橫期海 Trader就是你－大專院校模擬交易競賽Part II」競賽成績出爐

為使校園年輕人可藉由模擬交易， 增進期貨專業知識並瞭解期貨交易風險控管之重要性，期交所「 縱橫期海Trader就是你－大專院校模擬交易競賽活動Part II」於10月17日至12月21日展開，共吸引55所大專院校 ，計300隊、1,083位學生組隊報名參賽。 歷經長達兩個多月臺股行情劇烈震盪下，競賽排名不斷更迭變化， 最後競賽結果於今(12/30)日揭曉。有20個優勝隊伍從300個參賽隊伍中 脫穎而出，交易操作績效優異，累積報酬率及夏普比率均達40%及 0.15以上，期交所將分別頒發6萬元~6千元不等團體獎金， 同時指導老師亦可獲頒3萬元~3千元不等指導獎金。

這次競賽由北商大財金系奪冠，第2至第3名則由高科大金資系包辦 ，第4至20名則分別由屏大財金系(共2隊)、高科大金融系(共 2隊)、逢甲財金系、台大財金系、政大金融所、東海財金系、 德明科大資管系、南臺科大財金系、清大資訊所、交大資財所、東華 財金系、北商大財金系(共2隊)、淡大風保系、 輔大企管系等隊伍獲得，期交所除恭喜以上隊伍， 也期勉沒有得獎的隊伍不用氣餒，因為投資理財是一輩子的志業， 參賽過程學習到的交易技巧及經驗更勝於得獎。

這次競賽鼓勵參賽隊伍將兩個多月的競賽歷程撰寫成交易心得報告， 透過交易策略的擬定、風險管理及事後檢討， 讓同學進一步強化模擬交易學習成果。由各隊的心得報告中可看出， 大多數隊伍對於本次競賽體驗均表示獲益良多， 雖然在校有修期貨與選擇權、衍生性金融商品或投資學等課程， 惟大多學到的是理論模型架構，透過本次競賽的實戰經驗， 能將理論與實務相結合，也更能深入認識瞭解期貨市場。此外， 各參賽隊伍在小組討論、腦力激盪下，各自建構發展出多元交易策略 ，有採波段操作者，亦有採當日沖銷不留倉策略； 技術指標有參考均線、KD，亦有使用布林通道等； 至於交易標的選擇， 有隊伍主要交易流動性佳的臺股期貨及小型臺指期貨， 也有隊伍交易盤勢主流有題材的個股期貨， 亦執行買進或賣出選擇權策略。 另有同學提到感謝期交所提供安全交易的環境， 讓他們在過程中學習，並提醒他們交易不能一味的只看報酬， 更要重視風險控管，並希望本活動能持續舉辦， 讓更多學弟學妹有參與期貨交易的機會。

這次競賽採取由大專院校老師指導推薦、學生組隊參賽的方式辦理， 競賽成績以「累積報酬率」及「夏普比率」兩項指標計算， 兼顧報酬率與風險控管，期望參賽隊伍在可承受的風險下， 能激盪出各式交易策略，追求長期穩定獲利的交易模式。另為鼓勵學 生積極參與交易，學習期貨交易技能， 除頒發獎金予優勝隊伍及指導教授外，並設有好學獎，將於1月6日 在律師見證下，自符合抽獎資格參賽隊伍同學中隨機抽出50名， 每名可獲頒7-ELEVEN購物金500元。

期交所表示，本活動廣受大專院校師生支持肯定，111學年度第二 學期(112年上半年)將持續辦理，建議有志參賽的同學， 平時可於虛擬交易所常態環境多加練習， 累積實力後報名參賽一展所長。