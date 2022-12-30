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韓劇「財閥家的小兒子」爺爺李星民：有時覺得很可憐 這輩子只演過戲

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/30 16:31
「財閥家的小兒子」李星民表示，若是人生能夠重來，他不想再當演員（圖／宋仲基IG@hi_songjoongki）

「財閥家的小兒子」李星民表示，若是人生能夠重來，他不想再當演員（圖／宋仲基IG@hi_songjoongki）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）近期最熱門韓劇「財閥家的小兒子」在25日已完結，劇中飾演陳養喆會長一角的李星民在劇中演技爆發，獲得了廣大好評，他也在劇情完結後，於南韓電視台JTBC首次接受了採訪。

根據韓媒經濟日報報導，李星民時常在採訪中表示，若是人生能夠重來，他不想再當演員。對此，他解釋道，有許多演員除了演戲外，還會做許多其他打工及其他事，但是他自己卻從來沒有做過除了演戲外的嘗試，偶爾還會覺得這樣的自己很可憐，因此重生的話，他不想再繼續做演員了。

舞台劇演員出身的李星民，在經過一大段默默無名的時期後，2014年透過韓劇「未生」受到關注。而光是今年，他就演出了許多熱門作品，除了「財閥家的小兒子」外，還包含了電影「厄憶追兇」、韓劇「少年法庭」、「舊案尋兇」等，在大螢幕、電視台、各個OTT平台皆可看見他的身影，且每部作品都獲得了許多好評。

李星民在「財閥家的小兒子」中演出了充滿魄力的財閥會長，在劇中的每一個神情及動作都非常到位，尤其是在得知自己的病情後，妄想症逐漸嚴重的演技更是令大家讚嘆。

李星民在JTBC採訪中說道，他所飾演的角色與他實際的年齡層不一樣，因此他在詮釋這個角色時，最在意的是演出與角色相符的年齡，他認為最重要的是不能讓觀眾出戲。

在劇中飾演二兒子陳動基的趙漢哲，也曾在接受韓媒「每日經濟」採訪時表示，在演出比自己年齡還老的角色時，不在鏡頭前被發現是一件非常困難的事，但李星民卻做到了這點，讓他感到非常震驚。

李星民在採訪中也非常謙虛地說道，能讓角色說服觀眾的並不是自己的力量，而是劇本的功勞。他說道，他所詮釋的陳養喆就是劇本中所描述的，演員的作用只是將角色擴大。

而對於他在劇中充滿真實感的慶尚道方言，他說道，並不是他模仿得好，而是劇本已經將那個年齡所會使用的方言用法、用詞都完美地寫上，讓他也非常驚嘆。他接著說道，他有許多故鄉的朋友都打電話給他，問劇中的表演是否是即興表演，但其實在這部作品中幾乎沒有即興表演，而是劇本原本就是那麼的完美。

李星民明年將有新電影作品「對外秘密」，由趙震雄、李星民、金武烈主演，劇情描述三個男人為了金錢、權利、慾望而進行危險交易的背叛及陰謀，預計於3月在韓國上映。
韓劇
財閥家的小兒子
李星民

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