（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）農委會今（30）日宣布，明（2023）年1月起將對肉豬小豬拔針，7月全面拔針，滿一年無案例發生後，預計2024年向WOAH提出豬瘟非疫區申請，台灣可望成為亞洲目前唯一一個傳統豬瘟非疫區，屆時便可讓台灣豬全面重返國際。

行政院農業委員會今日召開「撲滅豬瘟全國肉豬停打疫苗」記者會，會中談到傳統豬瘟階段性拔針計畫，包含明年1月，將對肉豬的小豬進行拔針，7月將進入全國拔針。

按照世界動物衛生組織（WOAH）規定，若拔針滿一年沒有傳統豬瘟案例發生，也就是2024年6月底前都沒有案例的話，同年下半年可準備整理資料，向WOAH提交申請成為傳統豬瘟非疫區，並待會員國審查通過，正式改列為非疫區。

此外，台灣奮戰近24年，已完成口蹄疫拔針，世界動物衛生組織（WOAH）於2020年6月16日通知台灣改列為口蹄疫非疫區，且2018年中國爆發非洲豬瘟，台灣嚴守入侵，至今仍是非洲豬瘟非疫區，若一切順利，待我國成為非傳統豬瘟疫區後，就是台灣養豬業邁向全球之時。

農委會畜牧處補充，除了內需供應為主外，出口方面以鄰國優先，例如高單價里肌肉輸銷日本，包含豬心、豬肝等內臟則拓銷菲律賓等東南亞各國，以及東南亞有吃炸豬皮，也能外銷。

台灣將成亞洲唯一！明年1月起停打傳統豬瘟疫苗 最快2025年重返國際