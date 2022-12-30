響應循環服務　機關學校帶頭減用免洗餐具

環保署為推動廢棄物源頭減量政策，函頒「行政機關、 學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」，試辦期間（2022年6月至11月），已有1 ,533家餐飲業者加入循環容器盛裝供應餐點的供應鏈，有2, 000個以上行政院所屬機關學校熱烈響應推動，使用約17萬個循 環容器餐點、超過125萬人次不使用包裝飲用水， 減少一次用便當盒及瓶裝水垃圾量。同時，教育部、 臺東縣及監察院所屬審計部亦自行訂定執行要點執行， 一同加速推動。

經調查每年使用約35至50億個免洗餐具， 為推動廢棄物源頭減量政策，減少資源消耗，抑制廢棄物產生， 環保署依「資源回收再利用法」第7條及第8條規定函頒作業指引， 規範行政機關、學校主辦或於其場所內辦理之會議、訓練、活動等， 不提供免洗餐具、包裝水及一次用飲料杯，改提供可重複清洗餐具（ 如鐵盒便當）及設置飲水機或桶裝水，辦理活動以無償、 租賃或押金借用方式提供重複清洗餐具。希望由政府機關、 學校帶頭改變大眾生活習慣，養成「自備、重複、少用」 的環保觀念。

環保署表示，本(2022)年試辦期間已有近2,000個機關學校 開始推動並回報執行成果，教育部、臺中市、嘉義市、花蓮縣、 臺東縣...等更自行訂定執行要點。統計111年6月至11月已 累計使用約17萬個以循環容器盛裝供應餐點、超過125萬人次不 使用包裝飲用水，已有1,533家餐飲業者加入循環容器盛裝供應 餐點供應鏈。此外，也感謝審計部響應本政策， 訂定執行要點共同推動。接下來從112年1月起，所有政府機關、 學校將投入減用免洗餐具與瓶裝水的行列， 希望以循環服務取代一次性用品的使用。

環保署呼籲，有興趣加入供應鏈的餐飲業者，請至Google表單表達意願及提供聯絡方式， 機關學校也可於該署一次用產品源頭減量宣導網及環境即時通APP（iO S下載網址：https://reurl.cc/X5bg33； Android下載網址：https://reurl.cc/ mZQ2KM）找到供應鏈的業者資訊，以提高使用方便性。

環保署提醒，作業指引將於112年1月正式實施， 請機關學校配合及落實。希望民間大型業者也能一起響應， 帶動民眾一起落實「自備、重複、少用」的環保觀念，在購買餐食、 飲料時，也能自備環保餐具、環保杯或使用店家提供的循環式服務， 對環境盡一份心力，使我們的生活更加環保。