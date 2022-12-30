臺北植物園2023年假日主題導覽系列活動

2022年台灣的新冠病毒疫情從春季開始爆發， 臺北植物園的導覽因此一度暫停實體活動， 改以線上影片導覽方式進行，疫情紛紛擾擾走到秋天逐漸緩和解封， 假日主題導覽終於也在11月恢復實體導覽。 在生活已逐步回歸正常之際， 臺北植物園新年度的假日主題導覽系列活動也即將展開，2023年 以「發現植物生命力」為主要概念，每月都有不同的導覽主題， 由志工免費帶領民眾觀察植物的生命現象，歡迎民眾踴躍參加。

2023年的臺北植物園假日主題導覽系列活動，由元月份的「 葉片變色」拉開序幕，帶領遊客觀賞植物園裡的變色葉植物， 探索樹木在寒風刺骨的天氣下葉子變色的秘密， 除了大家常聽聞的楓紅之外，還有不少隨季節遞嬗而變色的樹木， 歡迎一同來探尋它們繽紛的身影。 而二月份到年底的各月主題也非常精彩可期，依序是「種子萌發」、 「扎根生長」、「開花授粉」、「綠色能量工廠」、「無性繁殖」、 「植物的莖」、「爬藤植物」、「木材內心世界」、「耐旱植物」、 「秋熟之果」及「種實傳播」等， 帶領大家從認識植物的各部位構造，到學習生理或生態的適應， 透過導覽活動去發現植物的生命力。

每週日臺北植物園舉辦的主題導覽活動，透過志工的精心設計， 藉由生動活潑的遊戲與動手操作的方式來進行解說導覽， 希望能帶動參與者動腦筋思考，進而達到寓教於樂的效果。2023 年假日主題導覽固定於每週日上午9點30分至11點，以及下午2 點至3點30分各有一場，歡迎社會大眾、親子、 師生開場前直接前往賞荷廣場報名參加，詳情可上臺北植物園網站（ tpbg.tfri.gov.tw）查詢，20人以上之團體請先 預約，預約電話02-23039978轉1420。

林業試驗所植物園組范素瑋園長表示， 為鼓勵民眾經常造訪臺北植物園參加假日的主題導覽活動， 凡參加每月的探索活動，即可獲得一個戳印， 集滿十個月份以上的戳印者，即可獲得精美紀念品一份，並於12月 活動時兌換領取，歡迎民眾踴躍參與！